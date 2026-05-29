Laikinasis RC vadovas atskleidė, kas buvo daroma sužinojus apie duomenų nutekinimą

„Aš vertinu, kad RC ir turėjo informuoti gyventojus, nes pas mus buvo asmens duomenų saugos incidentas. Klausimas, kaip informuoti gyventojus ir kada tai padaryti nepagrįstai nedelsiant“, – penktadienį po neeilinio Seimo Nacionalinio ir saugumo komiteto posėdžio žurnalistams sakė G. Cininas, paklaustas, kaip vertina Generalinės prokuratūros pareiškimą, kad RC turėjo informuoti gyventojus.
„Mes visą tą laiką iš tikrųjų kūrėme sistemą, galima taip sakyti, kad žmonės ir būtų informuoti. Idealiu atveju išviešinimas ir galimybė žmonėms pasitikrinti turėjo sutapti su prokuratūros ikiteisminio tyrimo išviešinimu“, – pridūrė RC vadovas.
Pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti, RC interneto svetainėje galima nuo pirmadienio vakaro.
Viešoje erdvėje kilus pasipiktinimui, kodėl apie duomenų vagystę visuomenė nebuvo informuota iškart, Generalinė prokuratūra ketvirtadienį pareiškė, kad apie incidentą pranešti įpareigota buvo ne ji, o pats RC.
Apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų Generalinė prokuratūra paskelbė praėjusį penktadienį. Vėliau ji nurodė, kad tyrimas pradėtas tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie tokį įvykį – balandžio 15 d.
G. Cinino teigimu, apie pirmuosius įtartinus prisijungimus prie registro RC sužinojo pačioje balandžio pradžioje, ėmėsi veiksmų, o preliminarus duomenų nutekinimo mastas buvo žinomas maždaug to mėnesio 10 dieną informaciją pateikus teisėsaugos institucijoms.
„Mes apie tai, kad yra įtartini prisijungimai, kuriuos reikia blokuoti, sužinojome balandžio mėnesio pačioje pradžioje. Įvertinę esamą situaciją, užblokavome kelias paskyras ir tada pradėjome vertinti situaciją. Man asmeniškai ir mūsų institucijai tai paaiškėjo tada“, – sakė jis.
„Pirmame etape rinkome informaciją ir turėjome įvertinti mastą, surinkti reikšmingas aplinkybes tam, kad galėtume jas pateikti teisėsaugai, nes įtarėme, kad tai gali būti neteisėta veika. Tai tęsėsi, jei neklystu, iki (balandžio – ELTA) 10 dienos ir apie viską informavome teisėsaugą. Turbūt galima (daryti prielaidą – ELTA), kad mums, kaip institucijai, veiklos mastas daugiau ar mažiau buvo aiškus tada, kai jau pateikėme medžiagą policijai“, – pridūrė G. Cininas.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas aiškino, kad apie pirmuosius duomenų nutekinimus jo vadovaujama ministerija sužinojo balandžio 3 dieną, tačiau apie kelių šimtų tūkstančių registrų išrašų nutekinimo mastą buvo informuota balandžio 21 dieną.
Anksčiau premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad ministrė pirmininkė Inga Ruginienė apie situaciją taip pat sužinojo balandžio pradžioje. Tuo metu teisingumo ministrė Rita Tamašunienė tvirtino informaciją apie galimą incidentą sužinojusi balandžio 10 dieną.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas antradienį patvirtino, kad duomenys nutekėjo per Migracijos departamentą, kuris yra pavaldus Vidaus reikalų ministerijai (VRM). RC yra Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) pavaldi įstaiga, o registrų valdytoja pagal įstatymus yra Teisingumo ministerija.
Penktadienį vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tvirtino, kad vasario mėnesio antroje pusėje buvo pranešta, jog pilietis ėmė aiškintis, kodėl Migracijos departamente yra domimasi jo turtu. Tuomet, pasak pasak ministro, pastebėtas galimas duomenų nutekinimas.
Jis teigė, kad buvo pasisavinti dviejų Migracijos departamento darbuotojų duomenys. Tuo metu Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė sakė, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta, prie RC informacinių sistemų jungtasi imituojant departamento darbuotojų veiksmus.
Galimai nutekinta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų
Kaip skelbė ELTA, įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio mėnesio iš RC galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Kritikos dėl to, kad visuomenė apie incidentą buvo informuota per vėlai, sulaukė ir premjerė I. Ruginienė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras E. Grikšas.
I. Ruginienė šią savaitę sakė, kad visuomenei apie tai negalėjo būti pranešta, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo Generalinė prokuratūra, kuri teigė, kad tam tikros informacijos atskleidimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę.
Visgi prezidentas Gitanas Nausėda kritikavo šią premjerės poziciją ir sakė, kad visuomenė turėjo būti informuota, nes, pasak jo, jokio Generalinės prokuratūros draudimo skelbti šią informaciją nebuvo.
Prokuratūra Eltai nurodė, kad ankstyvoje tyrimo stadijoje informacijos viešinimas galėjo apsunkinti procesinius veiksmus arba net padaryti negalimu duomenų, būtinų faktinių aplinkybių nustatymui, rinkimą.
Ketvirtadienį Lietuvos socialdemokratų partija savo „Facebook“ paskyroje paskelbė partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus poziciją, kuria jis kritikuoja Generalinę prokuratūrą – anot politiko, būtent ji, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus apie duomenų nutekėjimą. Tiesa, vėliau ketvirtadienį partija šį įrašą ištrynė.
Po šio socialdemokratų įrašo Generalinė prokuratūra išplatino pranešimą, kuriame teigė, jog apie incidentą pranešti įpareigota buvo ne ji, o pats RC.