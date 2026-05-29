LOGIN už didžiausią indėlį į demokratijos vystymąsi apdovanotas Linas Kojala

Kam jis atiteks, nulėmė duomenų bendrovės „Repsense“ atliktas tyrimas ir naujienų portalo „Delfi“ komisijos balsai. Apdovanojimas skirtas politologui Linui Kojalai, Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktoriui ir dėstytojui.
Kitais metais – nauji kūrėjų apdovanojimai
Apie šį apdovanojimą pranešta LOGIN vykusiame tradiciniame renginyje, žurnalistų „slame“, kuriame skirtingų redakcijų atstovai dalinosi linksmiausiomis istorijomis iš darbo žiniasklaidoje užkulisių. „Slamo“ nugalėtoju paskelbtas tiriamosios žurnalistikos centro vadovas Šarūnas Černiauskas.
Laukiant „slamo“ nugalėtojo paskelbimo taip pat vyko diskusija apie žiniasklaidos iššūkius ir dalinimasis žurnalistų patirtimi.
„Žurnalistai yra tie žmonės, kurie mato aktyviai veikiančius kitus žmones, pastebi jų nuopelnus visuomenei. Todėl šiais metais taip pat pirmą kartą nusprendėme įteikti ir specialų apdovanojimą už indėlį į demokratijos vystymąsi, o kitais metais surengsime atskirą renginį, Lietuvos kūrėjų apdovanojimus“, – pasakoja Vaida Budrienė, „Delfi“ rinkodaros ir komunikacijos vadovė.
Speciali padėka skirta Mykolui Katkui
Naujienų portalas „Delfi“ ir naujienų agentūra ELTA skyrė specialią padėką Mykolui Katkui, bendrovės „Repsense“ vadovui, už demokratijai svarbias įžvalgas ir duomenų analizę.
„Šiais laikais, kai visi gyvename informacijos pertekliuje, o vienu didžiausių iššūkių visuomenei yra dezinformacija, klaidinanti ir skaldanti mūsų visuomenę, būtina rasti būdus su tuo kovoti, suprasti, kaip sklinda melagingi naratyvai ir kokią įtaką jie daro. Turbūt niekas Lietuvoje to nesupranta geriau nei M. Katkus, kuris su savo komanda ne tik atseka, kas slypi už daugybės duomenų, bet ir padeda tai padaryti žiniasklaidai, o per ją – ir plačiajai visuomenei“, – sako V. Budrienė.
