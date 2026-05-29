Netikėtai mirus J. Šuklinui, jo apygardoje turės vykti nauji rinkimai: sureagavo VRK

Po jo mirties čia turės būti rengiami nauji rinkimai, kadangi J. Šuklinas buvo vienmandatininkas.
Iki šiol jis dirbo Liberalų sąjūdžio frakcijoje, taip pat buvo šios partijos narys.
Portalui Lrytas Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) penktadienį nurodė, kad rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje turės būti surengti per pusmetį.
„Seimo narys Jevgenij Šuklin buvo išrinktas vienmandatėje Nalšios šiaurinėje apygardoje. Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta Seimo nario, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius.
Pirmalaikių Seimo nario, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, ir pirmalaikių mero rinkimų datą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią atsirado pagrindas rengti šiuos rinkimus, nustato Seimas“, – nurodė VRK.
Apie J. Šuklino netektį pranešta ketvirtadienio vakarą. Užuojautą velioniui taip pat pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Visagino meras Erlandas Galaguzas, kiti kolegos Seimo nariai.
Lrytas žiniomis, J. Šuklinas rastas sukniubęs savo sodyboje Zarasų rajone, prie avilių. Neseniai žiniasklaidoje rašyta, kad kelionėje J. Šuklinas pasigavo virusą, jam buvo atlikta operacija.
Anksčiau J. Šuklinas yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, ėjo laikinojo mero pareigas.
Jis taip pat buvo žinomas sportininkas, kanojininkas, 2012 m. Londono olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas. Vėliau pasuko į verslą ir politiką.
Liberalų sąjūdžio atstovai feisbuke rašė, jog J. Šuklinas „nuoširdžiai dirbo visuomenės labui, telkė bendruomenę ir tikėjo prasmingais pokyčiais“.
„Skaudi žinia Liberalų sąjūdžio bendruomenei – netekome Jevgenijaus Šuklino. Sunku suvokti ir patikėti, kad nebėra tokio šviesaus, aktyvaus, energijos ir idėjų kupino žmogaus. Jevgenijus buvo jauniausias Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime narys, į politiką atėjęs po ryškios sportininko karjeros.
Jevgenijų prisiminsime kaip žmogų, kuris nuoširdžiai veikė savo kraštui, Visagino bendruomenei, sportui, švietimui ir žmonėms aplink save. Jis nuoširdžiai dirbo visuomenės labui, telkė bendruomenę ir tikėjo prasmingais pokyčiais. Tokį Jevgenijų ir saugosime atmintyje – veiklų, stiprų, nuoširdų, šviesų.
Nuoširdžiai užjaučiame Jevgenijaus artimuosius, bičiulius, bendražygius, Visagino bendruomenę ir visus, kuriems ši netektis šiandien yra nepakeliamai sunki. Ilsėkis ramybėje, Jevgenijau. Prašome gerbti artimųjų privatumą šiuo jautriu ir skausmingu metu“, – rašė Liberalų sąjūdis.
