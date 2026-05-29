Paaiškėjo, kada bus galima atsisveikinti su J. Šuklinu

„Šiandien turime vieną liūdną klausimą, mus paliko mūsų kolega Jevgenijus Šuklinas. Siūlau inicijuoti mūsų sprendimą – sudaryti valstybinę komisiją dėl jo laidotuvių organizavimo“, – skelbia J. Olekas.
J. Šuklinas mirė ketvirtadienį, būdamas 40 metų. Kaip skelbė portalas Lrytas, jis rastas sukniubęs savo sodyboje Zarasų rajone, prie avilių.
Penktadienį portalas 15min.lt skelbė, kad policija pradėjo tyrimą dėl J. Šuklino mirties aplinkybių.
Neseniai buvo skelbta, kad J. Šuklinas per kelionę užsikrėtė virusu, jam buvo atlikta operacija.
Dar ketvirtadienį J. Šuklinas dalijosi įspūdžiais iš susitikimo su moksleiviais.
Kanojininkas J. Šuklinas per savo karjerą yra 3 kartus tapęs Europos čempionu, jam priklauso 4 pasaulio čempionatų medaliai.
Vienas ryškiausių kanojininkų nepriklausomos Lietuvos istorijoje 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse 200 m kanojų sprinto rungtyje iškovojo sidabrą, bet 2019 metais buvo priverstas atiduoti medalį.
Tuomet pakartotinai patikrinus J. Šuklino dopingo mėginius buvo aptikta draudžiamas preparatas.
Profesionalo karjerą J. Šuklinas baigė 2016 metais ir netrukus pasuko į politiką.
Nuo 2014 metų jis buvo Visagino savivaldybės taryboje, o 2023 metais netgi laikinai ėjo Visagino mero pareigas.
2024 metais su Liberalų sąjūdžiu ėjo į Seimo rinkimus, kuriuose užsitikrino vietą parlamente.