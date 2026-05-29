Lietuvos dienaAktualijos

Per savaitę greta šalies strateginių objektų sulaikyti du dronų operatoriai

2026 m. gegužės 29 d. 10:01
Lrytas.lt
Per pastarąją savaitę sulaikyti dar du pažeidėjai leidę dronus draudžiamose zonose, praneša Viešojo saugumo tarnyba.
Daugiau nuotraukų (1)
Gegužės 23 d. Vilniuje, draudžiamoje zonoje prie energetikos infrastruktūros objekto „Litgrid“, buvo sulaikytas bepilotį orlaivį valdęs Lietuvos Respublikos pilietis.
Gegužės 24 d. Visagine, draudžiamoje zonoje prie Ignalinos atominės elektrinės, pareigūnai sulaikė dar vieną nesankcionuotą skrydį vykdžiusį žmogų, taip pat Lietuvos Respublikos pilietį.
Abiem atvejais pradėtos administracinės teisenos dėl orlaivių naudojimo pažeidimų.
Susiję straipsniai
Per savaitę VST sulaikė 5 žmones, skraidinusius dronus draudžiamose zonose

Per savaitę VST sulaikė 5 žmones, skraidinusius dronus draudžiamose zonose

Vilniaus oro uosto draudžiamoje zonoje sulaikytas droną skraidinęs ukrainietis

Vilniaus oro uosto draudžiamoje zonoje sulaikytas droną skraidinęs ukrainietis

Per savaitę sulaikyti trys Lietuvos piliečiai, bandę skraidinti dronus draudžiamose zonose

Per savaitę sulaikyti trys Lietuvos piliečiai, bandę skraidinti dronus draudžiamose zonose

Viešojo saugumo tarnyba primena: dronų skrydžiai draudžiamose zonose, ypač šalia oro uostų ir strateginių objektų, kelia grėsmę visuomenės saugumui ir gali užtraukti administracinę atsakomybę. Prieš vykdydami skrydį visuomet pasitikrinkite galiojančias taisykles ir draudžiamas zonas. 
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad skrydžių vykdymas, naudojant bepiločius orlaivius ir bepiločių orlaivių sistemas virš karinių teritorijų arba nustatytu atstumu iki jų, arba draudžiamoje, ribojamoje ir pasienio zonos oro erdvėje, neturint tam teisės, užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.
dronaisulaikymasViešojo saugumo tarnyba (VST)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.