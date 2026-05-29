Per savaitę greta šalies strateginių objektų sulaikyti du dronų operatoriai

Gegužės 23 d. Vilniuje, draudžiamoje zonoje prie energetikos infrastruktūros objekto „Litgrid“, buvo sulaikytas bepilotį orlaivį valdęs Lietuvos Respublikos pilietis.
Gegužės 24 d. Visagine, draudžiamoje zonoje prie Ignalinos atominės elektrinės, pareigūnai sulaikė dar vieną nesankcionuotą skrydį vykdžiusį žmogų, taip pat Lietuvos Respublikos pilietį.
Abiem atvejais pradėtos administracinės teisenos dėl orlaivių naudojimo pažeidimų.
Viešojo saugumo tarnyba primena: dronų skrydžiai draudžiamose zonose, ypač šalia oro uostų ir strateginių objektų, kelia grėsmę visuomenės saugumui ir gali užtraukti administracinę atsakomybę. Prieš vykdydami skrydį visuomet pasitikrinkite galiojančias taisykles ir draudžiamas zonas.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad skrydžių vykdymas, naudojant bepiločius orlaivius ir bepiločių orlaivių sistemas virš karinių teritorijų arba nustatytu atstumu iki jų, arba draudžiamoje, ribojamoje ir pasienio zonos oro erdvėje, neturint tam teisės, užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.
