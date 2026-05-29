Po tragiškos ugniagesio mirties – ypatingas pagarbos gestas visoje Lietuvoje

„Pagerbiant mirusį ugniagesį prie priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ir tarnybų bus nuleistos vėliavos, išsirikiuos budinčių pamainų ugniagesiai, bus įjungti mėlyni gaisrinių automobilių šviesos signalai“, – teigiama PAGD pranešime žiniasklaidai.
„Ši netektis dar kartą primena, koks sudėtingas ir pavojingas yra ugniagesių gelbėtojų darbas bei kokią didelę kainą kartais tenka sumokėti vykdant pareigą“, – nurodo PAGD.
Departamento teigimu, prie pagarbos akto kviečiami prisijungti visi, norintys pagerbti ugniagesio gelbėtojo atminimą.
Riešės gimnazijoje kilo gaisras, evakuota 1 600 mokinių: vaizdai iš įvykio vietos
Dėl skaudžios netekties ugniagesių gelbėtojų bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems, kolegoms ir draugams.
Mirė gesindamas gaisrą
Kaip skelbta, ugniagesys gelbėtojas A. Karaliūnas mirė trečiadienį Lazdijų rajone gesindamas įsiplieskusį gaisrą.
Pirmasis apie tai pranešė portalas lrt.lt.
PAGD atstovė Edita Zdanevičienė Eltai patvirtino, kad mirė ugniagesys gelbėtojas, dirbęs savivaldybių ugniagesių komandoje.
Susiję straipsniai
PAGD duomenimis, apie 7.30 val. buvo pranešta, jog Lazdijų rajone, Veisiejų seniūnijoje, Barčių kaime, miške, kilo gaisras. Liepsnos buvo užgesintos 10.22 val.
Kaip pranešė PAGD, apie 8.42 val. įvykio vietoje ant žemės be sąmonės rastas savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys. Buvo iškviesti medikai, iki jiems atvykstant ugniagesį gaivino kolegos.
Anot PAGD, atvykę medikai tęsė ugniagesio gaivinimą, tačiau 9.29 val. konstatuota jo (gim. 1966 m.) mirtis.
Savivaldybė žada imtis tyrimo
Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė tiksliai neįvardijo, kiek laiko mirusysis dirbo ugniagesiu, tačiau vyrą apibūdino ne tik kaip sąžiningai pareigas ėjusį ugniagesį, bet ir kaip aktyvų bendruomenės narį.
Anot A. Miškinienės, gaisro metu degė apie 10 hektarų miško ploto, gaisrą gesino jungtinės pajėgos – tiek PAGD, tiek ir Lazdijų rajono savivaldybės ugniagesiai gelbėtojai.
Jos teigimu, dėl ugniagesio gelbėtojo mirties bus atliekamas tyrimas.
Pasak merės, savivaldybė žada suteikti finansinę pagalbą žuvusio ugniagesio šeimai.