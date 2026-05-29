R. Bridikis apie būdus panaudoti RC duomenis: priešininko fantazijos klausimas

„Nesu tikras, ar aš galiu tai sakyti, ar paantrinti mūsų (valstybės – ELTA) vadovui. Visgi čia būtų ikiteisminio tyrimo, prokuratūros prerogatyva tą padaryti, nes tai jau yra iš tyrimo atrastų radinių ar priimtų sprendimų“, – žurnalistams penktadienį Seime kalbėjo R. Bridikis.
Visgi, nurodė VSD vadovas, pavogti gyventojų duomenys – jautrūs, tad būdai, kuriais galima juos panaudoti, priklauso nuo priešininko fantazijos.
„Duomenų kiekis didelis, duomenys jautrūs. Daug duomenų apie juridinius asmenis, trečius asmenis, kita informacija. Tai kokia kombinacija gali būti panaudojama tokių duomenų, kokiame kontekste, tai, sakykime, priešininko fantazijos klausimas“, – akcentavo jis.
RC duomenų nutekinimą vadina lašeliu jūroje: atskleidė, kad į juodąjį tinklą pateko dar jautresnė informacija
Galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų
Apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį penktadienį.
Vėliau ji nurodė, kad tyrimas pradėtas tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie tokį įvykį, tai yra balandžio 15 d.
Įtariama, jog incidento metu galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Kritikos dėl to, kad visuomenė apie incidentą buvo informuota per vėlai, susilaukė ir I. Ruginienė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Premjerė šią savaitę sakė, kad apie incidentą buvo informuota balandžio mėnesį, tačiau visuomenei apie tai negalėjo būti pranešta, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo Generalinė prokuratūra, teigė, kad tam tikros informacijos atskleidimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę.
Tačiau ketvirtadienį Generalinė prokuratūra išplatino pranešimą, kuriame teigė, jog apie incidentą pranešti įpareigota buvo ne ji, o pats RC.
Visgi G. Nausėda kritikavo šią premjerės poziciją ir sakė, kad visuomenė turėjo būti informuota, nes, pasak jo, jokio Generalinės prokuratūros draudimo skelbti šią informaciją nebuvo.
Prokuratūra Eltai nurodė, kad ankstyvoje tyrimo stadijoje informacijos viešinimas galėjo apsunkinti procesinius veiksmus arba net padaryti negalimu duomenų, būtinų faktinių aplinkybių nustatymui, rinkimą.
