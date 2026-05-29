R. Liubajevas: per metus įtarimų dėl korupcijos sulaukia 5 pasieniečiai, 47 praneša apie kontrabandininkų bandymus verbuoti

„Vidutiniškai per metus įtarimų sulaukia penki pareigūnai“, – Eltai sakė R. Liubajevas.
Tačiau, paska R. Liubajevo, pasieniečių tarnyboje yra ir teigiamų poslinkių – daug daugiau pareigūnų nepasiduoda nusikaltėlių vilionėms užsidirbti ir praneša apie jų verbavimą, kontrabandininkų bandymus įtraukti juos į neteisėtą veiklą.
„Pastaruoju metu buvo gauti 47 pareigūnų pranešimai apie siūlymus gabenti kontrabandą. Pareigūnai pranešė Imuniteto valdybai, užkardų vadams, kad su jais buvo kalbama, prašyta padėti gabenti kontrabandą. Ne visi pareigūnai pasiduoda tokioms pagundoms – jie informuoja užkardų vadus arba Imuniteto valdybą“, – sakė R. Liubajevas.
Jo manymu, šios tendencijos VSAT viduje atspindi ir pačios visuomenės nuotaikas teisės pažeidimams: auga nepakantumas neteisėtiems veiksmams.
„Kokia visuomenė, tokie ir pareigūnai. Manau, kad moralinės nuostatos skatina, keičiasi mentalitetas, tokie pasiūlymai tampa nebeįdomūs“, – mano VSAT vadovas.
Rimtų priekaištų Imuniteto valdybai neturi
R. Liubajevas sako, kad rimtų priekaištų pasienio Imuniteto valdybai neturi.
„Rimtų priekaištų Imuniteto valdybai aš šiai dienai neturiu, nes Imuniteto valdyba pakankamai gerai dirba“, – mano VSAT vadovas.
VSAT Imuniteto valdyba savo veiklą pradėjo anksčiau nei tokio pat pobūdžio padalinys policijoje. VSAT Imuniteto valdyba buvo įsteigta lygiai prieš 20 metų – 2006-siais. Tuo metu policijoje analogiškas padalinys pradėjo veikti 2011 m.
Per 20 metų, kol veikia Imuniteto valdyba, 247 pasieniečiai sulaukė įtarimų, iš jų 167 teismas pripažino kaltais.
„Ne visada pavyksta sėkmingai surinkti įrodymus, tokio pobūdžio ikiteisminiai tyrimai yra sudėtingi“, – pripažino R. Liubajevas.
Pasak jo, Imuniteto valdyba vykdo ir kitas priemones – yra patvirtintas VSAT korupcijos prevencijos priemonių planas.
„Mes galvojame, kad jį reikia dar kartą peržiūrėti, atsižvelgti į šį įvykį (tyrime dėl kontrabandos sulaikytus pareigūnai – ELTA), ir galbūt suintensyvinti kai kurių veiklų apimtis. Situaciją mes matome, žinome, pakankamai nemažai dirbame ta kryptimi. Mes kiekvienais metais tokių korumpuotų pareigūnų identifikuojame, daug nuteistų.
Norėčiau atkreipti dėmesį, kad pastaruoju metu baudžiamojon atsakomybėn buvo patraukti ne tik pirminės grandies pareigūnai – jaunesnieji specialistai, o ir pasienio užkardų vadų pavaduotojai, pasienio užkardų pamainų vyresnieji, net pasienio užkardų vadai. Nežiūrima į pareigūnų rangą, nuopelnus, labai principingai vertinami jų veiksmai“, – sakė VSAT vadas.
Vyksta prevenciniai pokalbiai su potencialiais pažeidėjais
Su pareigūnais, dėl kurių surinkta kompromituojančios informacijos, Imuniteto valdyba organizuoja profilaktinius pokalbius, kurių metu pareigūnams siūloma įvertinti jų pačių tinkamumą tarnybai.
2021 m. tarnybą po tokių pokalbių paliko penki pareigūnai, 2022 m. – dešimt, 2023 m. – keturi , 2024 m. – vienas.
Tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, iš viso buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų – 10 Vilniaus ir Šalčininkų policininkų ir 3 pasieniečiai.
Skelbta, kad pareigūnai konfiskavo brangų automobilį „Mercedes“ su vardiniais numeriais „3AKON“. Šio užrašo tiesioginis vertimas iš rusų kalbos reiškia įstatymą, tačiau iš tikrųjų tai labiau simbolizuoja nusikalstamo pasaulio nerašytas taisykles. Automobilis priklauso sulaikytos pasienietės gyvenimo draugui. Apie mašiną su tokiais numerio ženklais ne kartą rašė žiniasklaida.
„Su pareigūne anksčiau taip pat vyko profilaktinis pokalbis. Ji pati nevairavo automobilio, jis jai nepriklausė, vyko profilaktiniai pokalbiai“, – teigė VSAT vadas R. Liubajevas.
„Gyvenam demokratinėje valstybėje, daug kas kalba, yra visokių kalbų, gandų, bet mes negalim gandais remtis, turim turėti tam tikrų įrodymų. Bet turime pripažinti, kad toks reiškinys, kaip korupcija, egzistuoja, turime viešai pripažinti, neslėpti ir kartu su kitomis institucijomis kovoti su korupcija ir kitais nusikaltimais. Reikalinga profilaktika, mokymai, kandidatų patikrinimai, kad į pasieniečių mokyklą neįstotų nesąžiningi žmonės“, – mano VSAT vadovas.
Jis tikina, kad skatina tiesioginius pasieniečių vadovus – pamainų vyresniuosius, užkardų vadus – prisidėti prie pasieniečių veiklos skaidrinimo.
VSAT vadovas R. Liubajevas teigė, kad šiuo metu tarnyboje yra rotuojami tik užkardų vadai, eiliniai pareigūnai kol kas nerotuojami. Visgi, anot jo, apie galimybę rotuoti eilinius pareigūnus jau kalbamasi su Vidaus reikalų ministerija.
R. Liubajevas svarstė, kad veikiausiai teisėsaugos įvardinti pasieniečiai, kurie buvo sulaikyti tyrime dėl kontrabandos, į neteisėtą veiklą galimai įsivėlė dėl noro pasipelnyti.
„Toje byloje (dėl galimos kontrabandos sulaikant pareigūnus – ELTA) užkardos vadų tarp sulaikytųjų nėra, tai pasieniečiai iš skirtingų užkardų. Kodėl pasiduoda pagundoms – manau, kad pagrindinis dalykas yra finansinis, nes kontrabandininkai pasiūlo atlygį. Įsitraukus į kontrabandininkų veiklą, labai sudėtinga iš jos pasitraukti“, – sakė R. Liubajevas.
Teisėsaugai pranešus apie ikiteisminį tyrimą dėl kontrabandos, policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila pasakojo, kad atliktų operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, GPS priemones, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
