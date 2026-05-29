V. Čmilytė-Nielsen apie duomenų nutekinimą: kažkas nusprendė, kad ši istorija turėtų būti nutylėta

„Tas pastarosiomis dienomis ypatingai sustiprėjęs jausmas žvelgiant į atsakomybės permetinėjimą... Ir teisingumo ministrė pasisakė, ir kiti, ir netgi buvo socialdemokratų (...) atsakomybės persimetinėjimas su Generaline prokuratūra, lyg jie bandė slėptis už generalinės prokurorės draudimo. Vėliau prezidentas šioje istorijoje pasisakė, kad nederėtų už prokuratūros draudimo, nes tai nėra priežastis“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė ji.
„Tikrai labai paini situacija, bet akivaizdu, kad kažkas priėmė sprendimą, matyt, iš politikų, kad ši istorija turėtų būti nutylėta. (...) Kas yra blogiausia šioje reakcijoje – žmonės, kurie nukentėjo, kurių duomenys buvo pavogti, jie (...) atsidūrė rizikos zonoje, akivaizdu. (...) Ir štai beveik du mėnesius kažkas apie tai žinojo, bet neinformavo. Nors, beje, ir įstatymai vienareikšmiškai įpareigoja informuoti“, – pridūrė liberalų lyderė.
Apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų Generalinė prokuratūra paskelbė praėjusį penktadienį. Vėliau ji nurodė, kad tyrimas pradėtas tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie tokį įvykį – balandžio 15 d.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas aiškino, kad apie pirmuosius duomenų nutekinimus jo vadovaujama ministerija sužinojo balandžio 3 dieną, tačiau incidento mastas nebuvo žinomas. Anot jo, apie kelių šimtų tūkstančių registrų išrašų nutekinimą institucija buvo informuota tik balandžio 21 dieną.
Anksčiau premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad ministrė pirmininkė Inga Ruginienė apie situaciją taip pat sužinojo balandžio pradžioje.
Anot V. Čmilytės-Nielsen, matomas nesuprantamas delsimas informuoti nukentėjusius gyventojus.
„Aš matau pasimetimą, blaškymąsi, bet visų pirma, visiškai nesuprantamą delsimą ir vengimą informuoti nukentėjusiuosius“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Kaip skelbė ELTA, įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio mėnesio galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Tai, kad duomenų nutekinimas iš įmonės registrų pastebėtas balandžio pradžioje ir apie tai buvo informuotos institucijos, kartu ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija, pirmadienį teigė iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas.
Kritikos dėl to, kad visuomenė apie incidentą buvo informuota per vėlai, sulaukė ir premjerė I. Ruginienė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras E. Grikšas.
I. Ruginienė šią savaitę sakė, kad visuomenei apie tai negalėjo būti pranešta, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo Generalinė prokuratūra, kuri teigė, kad tam tikros informacijos atskleidimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę.
Visgi prezidentas Gitanas Nausėda kritikavo šią premjerės poziciją ir sakė, kad visuomenė turėjo būti informuota, nes, pasak jo, jokio Generalinės prokuratūros draudimo skelbti šią informaciją nebuvo.
Prokuratūra Eltai nurodė, kad ankstyvoje tyrimo stadijoje informacijos viešinimas galėjo apsunkinti procesinius veiksmus arba net padaryti negalimu duomenų, būtinų faktinių aplinkybių nustatymui, rinkimą.
Ketvirtadienį Socialdemokratų partija savo „Facebook“ paskyroje paskelbė partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus poziciją, kuria jis kritikuoja Generalinę prokuratūrą – anot politiko, būtent ji, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus apie duomenų nutekėjimą. Tiesa, vėliau ketvirtadienį partija šį įrašą ištrynė.
Po šio Socialdemokratų įrašo Generalinė prokuratūra išplatino pranešimą, kuriame teigė, jog apie incidentą pranešti įpareigota buvo ne ji, o pats RC.
