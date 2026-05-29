V. Kondratovičius neturi priekaištų viceministrei, kurios giminaitis sulaikytas operacijoje prieš kontrabandą

„Jokių priekaištų viceministrei aš neturiu. Jokių signalų iš teisėsaugos irgi neturiu, kad būtų kažkokia nutekėjusi informacija. Kiek reikėjo žinoti pagal kompetencijas kiekvienam, tas žinojo. Papildoma informacija prieš operaciją irgi buvo žinoma, man irgi buvo žinoma, kad operacija vyksta. Galbūt dalis faktų buvo žinoma ir viceministrei, bet informacija nenutekėjo ir jokių pretenzijų ar priekaištų iš teisėsaugos institucijų aš neturiu“, – penktadienį žurnalistams komentavo V. Kondratovičius.
Pasak Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovo, viceministrė dalyvaudavo tik tuose susitikimuose, kur nebuvo pateikiama detali informacija.
„Pas mus darbo grupė, bet atskira tyrimo grupė, kur visi kriminalistai susitinka ir kuri sudaryta… kuriai vadovauja kitas viceministras dažniausiai. O bendruose pasitarimuose, kur dalyvauja vadovai, ten konkrečių detalių mažai kada sakoma“, – sakė jis.
Laikraštis „Lietuvos rytas“ skelbia, kad per Šalčininkų rajone surengtą teisėsaugos operaciją prieš kontrabandininkus ir jų parankinius, vienas iš sulaikytų pasieniečių yra A. Ščerbaitės pusbrolis.
Tiesa, pats V. Kondratovičius teigė, jog pasienietis yra tolimas viceministrės giminaitis.
„Ne pusbrolis, (giminaitis – ELTA) ketvirtos ar penktos kartos. Tokiuose rajonuose greičiausiai visi yra ketvirtos ar penktos kartos pažįstami, klasiokai ir t. t.“, – sakė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę teisėsaugos institucijos pranešė apie atliktas operacijas, kurių metu, tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių – 10 policininkų, 3 pasieniečiai.
Kaip teigė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, GPS priemones, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
Anot teisėsaugos, sulaikyti pareigūnai įtariami prisidėję prie nusikalstamų veikų vykdymo, jie, pasak M. Draudvilo, neorganizavo ir nevykdė cigarečių kontrabandos.
„Piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai – tai yra nematymas tam tikrų procesų, tarnybinės informacijos dalinimasis ir kiti veiksmai“, – sakė jis.
Sulaikyti pareigūnų nušalinti nuo tarnybos.
