VSD vadovas apie RC duomenų vagystę: turime priemonių, kaip apsaugoti savo pareigūnus

„Be abejo (turime – ELTA), bet negaliu sakyti, nes tai visgi yra jau mūsų įstatymas, kuris nurodo patiems imtis priemonių apsaugoti savo informaciją, savo veiklą. Tai jeigu dabar pasakosimės, ko mes saugosimės, priešininkas žinos, kokios mūsų silpnosios vietos“, – penktadienį Seime žurnalistams komentavo R. Bridikis.
„Nelabai noriu sakyti, kas mūsų nutekėjo, nes taip bus atkreiptas dėmesys, kur nereikėtų. Mes saugome savo duomenis, savo informaciją, todėl apie veiklą nekomentuojame“, – pridūrė jis.
Paklaustas, ar visuomenei yra ko nerimauti dėl žvalgybos pareigūnų apsaugos šioje situacijoje, R. Bridikis ramino ir teigė, kad tai ne visuomenės atsakomybės klausimas.
RC duomenų nutekinimą vadina lašeliu jūroje: atskleidė, kad į juodąjį tinklą pateko dar jautresnė informacija
„Nemanau. Reikia mums, vadovams, nerimauti, kaip saugotis. Čia jau mano pareiga yra surasti būdus, kaip tą padaryti“, – akcentavo jis.
Galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų
Apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų Generalinė prokuratūra paskelbė praėjusį penktadienį.
Vėliau ji nurodė, kad tyrimas pradėtas tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie tokį įvykį, tai yra balandžio 15 d.
Įtariama, jog incidento metu galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Kritikos dėl to, kad visuomenė apie incidentą buvo informuota per vėlai, susilaukė ir Inga Ruginienė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Premjerė šią savaitę sakė, kad apie incidentą buvo informuota balandžio mėnesį, tačiau visuomenei apie tai negalėjo būti pranešta, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo Generalinė prokuratūra, teigė, kad tam tikros informacijos atskleidimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę.
Tačiau ketvirtadienį Generalinė prokuratūra išplatino pranešimą, kuriame teigė, jog apie incidentą pranešti įpareigota buvo ne ji, o pats RC.
Visgi prezidentas Gitanas Nausėda kritikavo šią premjerės poziciją ir sakė, kad visuomenė turėjo būti informuota, nes, pasak jo, jokio Generalinės prokuratūros draudimo skelbti šią informaciją nebuvo.
Prokuratūra Eltai nurodė, kad ankstyvoje tyrimo stadijoje informacijos viešinimas galėjo apsunkinti procesinius veiksmus arba net padaryti negalimu duomenų, būtinų faktinių aplinkybių nustatymui, rinkimą.
