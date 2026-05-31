Lietuva atsisveikina su netikėtai mirusiu J. Šuklinu: kolegės iš Seimo akyse – ašaros, sunkiai renka žodžius

Atsisveikinti su J. Šuklinu mirusiojo artimieji ir bendražygiai plūsta nuo pat sekmadienio ryto. Vidurdienį Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje bus aukojamos v. Mišios, o 14 val. bus išnešama velionio urna ir prasidės laidotuvių procesija.
J. Šuklinas amžinojo poilsio atguls senosiose Visagino miesto kapinėse, Ažukalviškės kaime.
Kaip rašė Lrytas, J. Šuklinas mirė ketvirtadienį, būdamas 40 metų. Parlamentaras rastas sukniubęs savo sodyboje Zarasų rajone, prie avilių.
Kadruose – J. Šuklino gyvenimo akimirkos: „Lietuva neteko iškilaus žmogaus“
Neseniai buvo skelbta, kad J. Šuklinas per kelionę užsikrėtė virusu, jam buvo atlikta operacija.
Dar ketvirtadienį socialiniuose tinkluose J. Šuklinas dalijosi įspūdžiais iš susitikimo su moksleiviais.
Penktadienį portalas 15min pranešė, kad policija pradėjo tyrimą dėl J. Šuklino mirties aplinkybių.
Užuojautą dėl J. Šuklino netekties pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Visagino meras Erlandas Galaguzas, kiti kolegos ir Seimo nariai.
Sekmadienį atsisveikinti su kolega viena pirmųjų atvyko Seimo Sveikatos reikalų komiteto, kuriame dirbo J. Šuklinas, pirmininkė, „aušrietė“ Lina Šukytė-Korsakė. Politikė sunkiai rinko žodžius ir kalbėdama apie kolegą graudinosi.
Parlamentarė neslėpė – apie J. Šuklino mirtį ji sužinojo ketvirtadienio vakarą stebint žinias.
„Aš pasakiau – čia nesąmonė... Į telefoną gavau pranešimą...“ – portalui Lrytas sakė politikė ir susigraudino.
„Atsiminsiu jį kaip kultūringą, visą laiką išlaikytą, visada su šypsena“, – sutramdžiusi ašaras pridūrė ji.
Netrukus atvyko ir daugiau Seimo narių – J. Šuklino kolegos iš Liberalų sąjūdžio frakcijos, konservatorės Jurgita Sejonienė bei Daiva Ulbinaitė. Taip pat – Visagino meras Erlandas Galaguzas.
Atsisveikinti su velioniu atvyko ir olimpietis, parlamentaras Virgilijus Alekna. Jis J. Šukliną tikino prisiminsiąs kaip neeilinį sportininką.
„Jevgenijus man atmintyje daugiau išlikęs kaip sportininkas, iškovojęs didelį kiekį ir svarbių apdovanojimų. Vienos iš paskutinių varžybų, kuriose dalyvavau – Londono olimpinės žaidynės, kuriose Jevgenijus tapo vicečempionu. Aš ant pakylos neužlipau.
Tai iš tikrųjų sportininkas iš didžiosios raidės, į kurį norėjo lygiuotis visi“, – sakė jis.
1985 m. lapkričio 23 d. gimęs vienas žymiausių Lietuvos kanojininkų J. Šuklinas per savo sportinę karjerą yra 3 kartus tapęs Europos čempionu, ne kartą – prizininku, jam taip pat priklauso 3 pasaulio čempionatų bronzos medaliai.
2012-ųjų Londono olimpinėse žaidynėse 200 m kanojų sprinto rungtyje sportininkas iškovojo sidabrą. Visgi, 2019 m. jam teko medalį atiduoti – tuomet pakartotinai patikrinus J. Šuklino dopingo mėginius, buvo aptiktas draudžiamas preparatas.
Profesionalo karjerą J. Šuklinas baigė 2016 m., jau pasukęs į politiką.
Nuo 2014 m. jis buvo Visagino savivaldybės tarybos narys, o 2023 m. laikinai ėjo Visagino mero pareigas.
Aktyviai dalyvaudamas visuomeniniame gyvenime, jis įkūrė „Šuklino olimpinį sporto klubą“.
2024 m. spalį su Liberalų sąjūdžiu sportininkas kandidatavo į Seimą – iškovojo mandatą Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje. Parlamente jis dirbo Sveikatos reikalų komitete, Jaunimo ir sporto reikalų komisijoje.
