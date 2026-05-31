Lietuva su dar 16 valstybių paskelbė povandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją

„Šis susitarimas nubrėžia gaires gynybos institucijų bendradarbiavimui saugant strateginius jūrų kabelius ir vamzdynus. Iniciatyvos partneriai akcentavo, kad geografiniai barjerai nėra kliūtis lanksčiai reaguoti į globalias hibridines grėsmes naujose gynybos srityse“, – teigiama KAM pranešime.
Deklaracija paskelbta krašto apsaugos ministro Roberto Kauno vizito Singapūre metu. Ministras dalyvavo „Shangri-La Dialogue“ renginyje, kuriame gynybos ministrai bei saugumo ekspertai iš Indijos-Ramiojo vandenyno, Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos ir kitų pasaulio regionų aptaria pasaulinius saugumo tendencijoms ir iššūkiams aptarti.iššūkius ir tendencijas.
Renginyje daugiausia dėmesio buvo skiriama regiono saugumo klausimams, tarp kurių – kritinės povandeninės infrastruktūros saugumas ir hibridinės grėsmės. Taip pat aptartas dvišalis bendradarbiavimas, kibernetinis saugumas, gynybos pramonės stiprinimas ir parama Ukrainai.
Susiję straipsniai
Ministras renginyje akcentavo, kad Lietuvą su Indijos-Ramiojo vandenynų partneriais sieja vadovavimasis tais pačiais principais: taisyklėmis grindžiama tvarka; suvereniteto, nepriklausomai nuo šalies dydžio, svarba; laivybos laisvė; kiekvienos šalies teisė savarankiškai pasirinkti partnerius.
Kreipdamasis į renginio dalyvius, R. Kaunas pabrėžė, kad šių laikų grėsmės peržengia regionų ribas, todėl tarpusavio bendradarbiavimas kovoje su agresoriumi tampa strategine būtinybe.
„Hibridinis spaudimas – balansuojant ties ginkluoto užpuolimo riba ir pasitelkiant išgalvotus pateisinimus, nėra vien Europos patiriamas iššūkis. Ta pati logika ir struktūra, pasitelkiant kitus įrankius, būdinga ir Azijos regionui. Mažesnės valstybės neturėtų būti priverstos su šiomis grėsmėmis susidurti vienos“, – kalbėjo ministras.
Vizito metu R. Kaunas taip pat pakvietė Singapūro gynybos pramonės įmonės „ST Engineering“ vystomos pažangios antidroninės sistemos testavimus vykdyti Lietuvoje.
Lietuva stiprina bendradarbiavimą su Indijos-Ramiojo vandenynų regiono partneriais. Praėjusiais metais buvo parengta bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityje strategija. Šiai krypčiai Lietuva planuoja daugiau dėmesio skirti ir Europos Sąjungos lygmeniu, 2027 m. perėmusi pirmininkavimą Europos Sąjungos (ES) Tarybai.
LietuvaRusijos agresijakrašto apsauga
Rodyti daugiau žymių