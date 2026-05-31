Šimtai vaikų, tūkstančiai šypsenų ir viena graži misija: Kauno zoologijos sode vyko „Žingsniai vaikams“

Visą dieną mažieji festivalio lankytojai keliavo po interaktyvias stoteles, rinko antspaudukus, mokėsi suteikti pirmąją pagalbą, išbandė taiklumą lazerinio šaudymo rungtyse, susipažino su išgyvenimo gamtoje paslaptimis, sportavo, piešėsi veidukus, stebėjo iliuzionisto triukus ir, žinoma, džiaugėsi įspūdingais „Burbulų dėdės“ pasirodymais.
Didelio susidomėjimo sulaukė ir susitikimai su atlikėju Vaidu Baumila bei Pauliumi Jankūnu. Vaikai drąsiai uždavinėjo klausimus, fotografavosi, o svečiai dalijosi istorijomis apie savo vaikystę, svajones, atkaklumą ir kelią į sėkmę. Būtent tokios akimirkos primena, kad kartais vienas nuoširdus pokalbis gali įkvėpti labiau nei šimtai pamokų.
Festivalio metu netrūko ir prizų. Vaikai rinko antspaudukus, keitė juos į mažąsias dovanėles, o aktyviausi dalyviai varžėsi dėl pagrindinių prizų – dviračio, riedučių, žvejybos rinkinių, sporto ir laisvalaikio dovanų. Prie šventės prisidėjo gausus būrys partnerių ir rėmėjų, tarp kurių – VELO HUB, SportVision, Rapala, OMG Bubble Tea, KitKat, Kubuś, Lietuvos futbolo rinktinė, Lrytas ir daugelis kitų. Jų dėka ši diena tapo dar spalvingesnė ir kupina staigmenų vaikams.
Organizatoriai – Kauno Rotary klubas „Hansa“ – primena, kad svarbiausias festivalio tikslas yra ne tik sukurti įsimintiną dieną šeimoms, bet ir padėti vaikams atrasti technologijų pasaulį. Šios iniciatyvos dėka Kaune jau veikia šešios robotikos klasės, o surinkta parama padės steigti naujas erdves, kuriose vaikai galės mokytis, kurti, eksperimentuoti ir augti.
„Žingsniai vaikams“ dar kartą parodė, kad gražiausi dalykai gimsta tuomet, kai susitinka bendruomenė, šeimos, partneriai ir bendras tikslas. O vaikų šypsenos šiandien buvo geriausias įrodymas, kad ši misija tikrai verta kiekvieno žingsnio.