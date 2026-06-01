Aiškėja „socdemų“ sprendimas dėl koalicijos ateities? J. Oleko pozicija – aiški

Pirmadienį Seime žurnalistų klausiamas, ar socialdemokratai jau priėmė sprendimą dėl bendradarbiavimo su „Nemuno aušra“, J. Olekas pabrėžė – valdančioji dauguma apsisprendė dirbti kartu dar tada, kai pernai rudenį pasirašė koalicinę sutartį.
„Koalicija dirba, koalicija apsisprendė, pasirašydami sutartį. Ir dirbame. Kai bus kokių nors kitų pasikeitimų – informuosime“, – sakė jis.
„Seimas dirba labai intensyviai. Koalicija ir socialdemokratai dirba, pilna birželio darbotvarkė. Ir manau, kad mes priimsime tuos sprendimus, kuriuos buvome įsipareigoję padaryti šioje pavasario sesijoje“, – tęsė J. Olekas.
Tačiau po gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad „socdemai“ per mėnesį priims sprendimus dėl darbo su „Nemuno aušra“. Tad ar šie sprendimai jau priimti? J. Olekas atsako aptakiai.
„Aš manau, kad įvykęs faktas, kad darbai yra tęsiami, kol kas gana sėkmingai tęsiami. Man atrodo, kad tie sprendimai, kurie yra reikalingi priimti, yra priimami. Ir matysime. Jeigu bus kokių nors pasikeitimų, tada informuosime“, – dėstė jis.
Sprendimus priims šeštadienį šaukiama LSDP taryba
Lrytas kreipėsi komentaro į LSDP komunikacijos skyriaus vadovą Andrių Grumadą. Jis nurodė, kad sprendimus dėl koalicijos partija žada priimti šeštadienį šaukiamoje partijos taryboje.
„Socialdemokratai sprendimą dėl tolesnio darbo koalicijoje planuoja priimti šeštadienį šaukiamoje partijos taryboje“, – komentare raštu portalui nurodė A. Grumadas.
Kaip skelbta, pastaruosius kelis mėnesius valdančiosios daugumos gretose tvyro įtampos. Klausimai dėl tolimesnio darbo pradėti kelti po to, kai dalis koalicijos atstovų nepalaikė strategiškai svarbaus Kapčiamiesčio poligono įstatymo projekto.
Tada M. Sinkevičius tvirtino, kad nuomonę dėl koalicijos ateities pareikš gegužės pradžioje rengiamame LSDP suvažiavime. Tačiau tai neįvyko.
M. Sinkevičius dėl koalicijos pažadėjo apsispręsti artimiausiu metu – per mėnesį.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ yra ne kartą išsakę ir kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų bendradarbiavimą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuoja ir prezidentas Gitanas Nausėda.
