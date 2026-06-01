Pasak L. Šedvydžio, su kraštutinės dešinės, neonacių aplinkomis Europoje siejama frazė laikoma seno antirasistinio šūkio „Good Night White Pride“ iškraipymu, nukreiptu prieš antifašistus, antirasistus ir politinę kairę.
„Tokie šūkiai ir simboliai kraštutinės dešinės internetinėse erdvėse neretai naudojami kaip smurto prieš ideologinius oponentus normalizavimo ar skatinimo forma“, – teigiama parlamentaro kreipimesi į etikos sargus.
Socialdemokratas taip pat akcentuoja, jog L. Kasčiūnas nėra privatus asmuo, dirba parlamente, tad jo elgesiui ir pasisakymams esą turėtų būti taikomi aukštesni standartai.
„L. Kasčiūnas nėra privatus asmuo. Jis yra Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs krašto apsaugos ministras, vienos didžiausių šalies politinių partijų pirmininkas, viešai aktyviai dalyvaujantis politinėse diskusijose nacionalinio saugumo, demokratijos, visuomenės susitelkimo ir valstybės atsparumo klausimais. Todėl jo viešai skelbiami įrašai turi būti vertinami ne tik kaip asmeninė nuomonė, bet ir kaip valstybės politiko viešo elgesio dalis“, – pažymi L. Šedvydis.
„Valstybės politikas savo viešu elgesiu privalo laikytis aukštesnių atsakomybės, padorumo ir pavyzdingumo standartų. Viešas su kraštutine dešine siejamo šūkio naudojimas gali būti suprastas kaip kraštutinės dešinės simbolikos normalizavimas, jos perkėlimas į pagrindinę politinę erdvę ir politinių oponentų demonizavimas. Toks elgesys kelia abejonių dėl Seimo nariui keliamų etikos standartų laikymosi ir gali kenkti tiek paties Seimo nario, tiek Lietuvos Respublikos Seimo reputacijai bei autoritetui“, – sako jis.
L. Kasčiūnas sekmadienį socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasidalijo nuotrauka, kurioje laiko juostą su futbolo klubo „Žalgiris“ simbolika. Nuotraukos prieraše – frazė „Good Night Left Side!“.
Įrašas sulaukė ir kitos valdančiosios partijos, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio dėmesio. Jis kėlė klausimą, ar L. Kasčiūno „nacistinis genas gajus kaip niekada“ ir ar dėl šio konservatoriaus įrašo socialiniuose tinkluose policija pradės ikiteisminį tyrimą.
LSDP: metų metus L. Kasčiūnas kabino mums makaronus ant ausų
Pranešdami apie parlamento Žmogaus teisių komiteto kreipimąsi į etikos sargus, socialiniame tinkle „Facebook“ Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) taip pat pasisakė apie L. Kasčiūną.
„Nuo praeities nepabėgsi: kerzus ir paramilitarinę uniformą pakeitė kostiumas, bet neonacistinės pažiūros liko“, – rašoma partijos paskyroje.
„Kad ir kiek nešiotum brangių kostiumų ir kad ir kaip puikuotumeisi televizijoje, seni įpročiai vis tiek išlenda į paviršių. Šviežias pagrindinio šalies konservatoriaus Lauryno Kasčiūno poelgis – ne šiaip kvaila klaida. Tai tikrasis jo veidas, kurį jis pagaliau parodė mums visiems“, – nurodoma įraše.
LSDP nurodo, kad L. Kasčiūno paskelbta nuotrauka su užrašu „Good Night Left Side!“ gali pasirodyti kaip paprastas šūkis. Vis tik, „socdemų“ teigimu, L. Kasčiūnas „yra mokslininkas, buvęs krašto apsaugos ministras, todėl jis puikiai suprato, ką daro“.
„Europoje ši frazė – vienas pagrindinių skustagalvių ir neonacių šūkių stadionuose. Jis buvo sukurtas specialiai tam, kad iškraipytų seną šūkį prieš rasizmą. Europos šalyse tokie žodžiai stadionuose draudžiami, o už tai policija iškart išveda iš tribūnos. Kai tokio lygio politikas platina neonacistinius šūkius, tai nėra atsitiktinumas. Tai jo nuoširdus pareiškimas. Šis šūkis apie jį pasako kur kas daugiau nei visos gražios kalbos, kurias jis rėžia nuo Seimo tribūnos.
Iš senų archyvinių įrašų puikiai matome, iš kur kojos dygsta. Dar 1999 m. jaunas L. Kasčiūnas vadovavo radikalams, o vėliau tapo žinomo Lietuvos nacio Mindaugo Murzos dešiniąja ranka“, – tvirtina LSDP.
„Metų metus L. Kasčiūnas kabino mums makaronus ant ausų, pasakodamas, kad tai buvo tik „jaunystės klaidos“. Bet šis jo įrašas įrodo: neonacistinės pažiūros niekur nedingo. Jos tiesiog pasislėpė po brangiu švarku ir antros pagal dydį partijos iškaba. Prieš mus – paprastas vilkas avies kailyje, kuris apsimeta doru europiečiu, o iš tikrųjų liko tuo pačiu radikalu“, – kritiką žeria „socdemai“.
Valdančiosios partijos atstovų teigimu, tikrosios L. Kasčiūno pažiūros paaiškėja paskaičius ir senesnius jo straipsnius bei pasisakymus apie tai, jog Lietuvai nėra pakeliui su Europa, kad Europos Sąjunga neturi ateities.
„Visas šitas pasakaites apie sienų užsidarymą jis tiesiog supakavo į protingas frazes, kad anksčiau laiko neišgąsdintų rinkėjų.
Kiek dar TS-LKD apsimes nematanti, kas vyksta? Kiek dar tai bus vadinama „nesusipratimu“, „emocija“ ar „folkloru“? Iki kada bus užmerkiamos akys prieš kraštutinės dešinės simbolikos normalizavimą? Iki pirmo rimto politinio smurto? Iki išpuolių prieš „nelojalius“ piliečius?“ – kelia klausimus LSDP.
„Kostiumas nepanaikina biografijos. Pareigos neištrina politinių instinktų. O viešas neonacistiniu kontekstu paženklinto šūkio pakartojimas nėra smulkmena.
Ar TS-LKD laiko priimtina, kad jos pirmininkas viešai kartoja tokį šūkį?“ – įrašą apibendrino partija.
L. Kasčiūnas: nesuk į kairę, rinkis dešinės kelią
Savo ruožtu L. Kasčiūnas dėkoja socialdemokratui už kreipimąsi ir tikina, jog turės galimybę papasakoti apie komunizmo nusikaltimus Lietuvai ir žmogiškumui.
„Labai ačiū už kreipimąsi, bus proga paaiškinti Etikos ir procedūrų komisijai ir ponui L. Šedvydžiui apie komunizmo nusikaltimus Lietuvai ir žmoniškumui. Tikrai man dar vis klausimas, kiek Lietuvos socialdemokratų partija yra susijusi su komunizmu, kiek ne, tai bus progų padiskutuoti“, – Eltai komentavo L. Kasčiūnas.
„Pozityviai vertinu šitą kreipimąsi. Esu pasiruošęs diskusijai dėl kairiųjų ideologijų ir ypač – komunizmo nusikaltimų žmoniškumui ir Lietuvai“, – pridūrė parlamentaras.
Anot konservatoriaus, į tokį įrašą kilusi reakcija jo netrikdo. Jis aiškino nemanantis, jog padarė kažką blogai.
„Aš politinės dešinės atstovas. Pasakyti, kad nesukite į kairę, man atrodo, yra visiškai normalu. O kad kažkas sako ar interpretuoja – čia ne mano reikalas. Mano reikalas yra pasiūlyti skaityti iš esmės, o iš esmės yra tiesiog „nesuk į kairę, rinkis dešinės kelią“, – pabrėžė L. Kasčiūnas.