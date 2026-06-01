G. Nausėda: mūsų priešininkams būtų protinga nebandyti NATO ryžto

„Šis susitikimas vyksta gilių geopolitinių pokyčių laikotarpiu. Taisyklėmis grindžiama tarptautinė tvarka patiria spaudimą, strateginė konkurencija stiprėja o karinė galia vėl tampa pagrindiniu veiksniu tarptautiniuose santykiuose“, – pirmadienį Seime į NATO Parlamentinės Asamblėjos (PA) narius kreipėsi G. Nausėda.
„Norėdami susiorientuoti šioje kintančioje aplinkoje, turime būti pasirengę ne tik reaguoti, bet ir veikti – veikti vieningai, užtikrinti ryžtingai. Dabar, labiau nei bet kada anksčiau, turime ginti tai, ką pasiekėme sunkaus darbo dėka: laisvę, saugumą ir mūsų demokratinio gyvenimo būdą“, – akcentavo šalies vadovas.
Anot jo, Lietuva, kaip besididžiuojanti NATO narė ,stovi petys petin su savo sąjungininkais, o įsipareigojimas ginti kiekvieną Aljanso centimetrą išlieka tvirtas kaip uola.
„Mūsų priešininkams būtų protinga nebandyti mūsų ryžto“, – pabrėžė G. Nausėda.
Prezidento teigimu, NATO PA atlieka svarbų vaidmenį, stiprinant demokratinę priežiūrą, formuojant viešąsias diskusijas ir stiprinant transatlantinius ryšius.
„Žvelgiant į ateitį, mūsų užduotis yra ne ieškoti alternatyvų transatlantiniams santykiams, o juos dar labiau sustiprinti. Du tikslai – stipresnė Europa ir tvirtas JAV įsipareigojimas vienas kitam neprieštarauja. Jie išlieka vienas kitą stiprinančiais (…) saugumo ramsčiais“, – kalbėjo Lietuvos vadovas.
„Tik stipresnė Europa taps pajėgesne ir patikimesne JAV sąjungininke ir stiprus transatlantinis ryšys sudarys pagrindą ilgalaikei taikai ir stabilumui visoje euroatlantinėje erdvėje“, – akcentavo prezidentas.
Kaip skelbta, Seime pirmadienį prasidėjo NATO PA plenarinė sesija. Su delegacija Lietuvoje taip pat lankosi ir Ukrainos premjerė Julia Svyrydenko, bus surengtas abiejų šalių Vyriausybių bendras posėdis.
Informuojama, kad sesijoje dalyvauja beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių narių ir apie 80 atstovų iš kitų 22 valstybių partnerių, tarptautinių organizacijų.
NATO Parlamentinės asamblėjos pavasario sesija vyksta nuo praėjusio penktadienio, dėmesys sesijoje skiriamas skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos rėmimui, sesijos pabaigoje numatoma priimti deklaraciją.
