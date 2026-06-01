I. Ruginienė: su Ukrainos premjere sutarėme, kad privalome ir toliau spausti Rusiją bei Baltarusiją

„Šiandien su Ukrainos ministre pirmininke sutarėme, kad kartu su partneriais privalome ir toliau didinti spaudimą Rusijai ir Baltarusijai – stiprinti sankcijas, užkirsti kelią jų apėjimui, neleisti agresorėms grįžti į tarptautines sporto arenas ir koncertų scenas“, – pirmadienį Vyriausybėje žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Turime stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant visiškos Rusijos ir jai talkinančios Baltarusijos atsakomybės už agresijos nusikaltimus, karo nusikaltimus bei neteisėtą Ukrainos vaikų deportaciją“, – pridūrė ji.
Pasak premjerės, Lietuva remia specialiojo tribunolo, turinčio nagrinėti Rusijos nusikaltimus, steigimą. Ji taip pat pažymėjo, kad mūsų šalis palaiko įšaldyto Rusijos turto panaudojimą Ukrainos gynybai ir atstatymui.
Susiję straipsniai
„Lietuva tvirtai palaiko Ukrainos narystę Europos Sąjungoje (ES) ir NATO. Saugi, stipri ir vieninga Europa nėra įmanoma be Ukrainos. Ukraina privalo tapti visateise ES nare dar iki 2030 m. Šis procesas pernelyg išsitęsė, todėl turime daryti viską, kad jį paspartintume“, – akcentavo I. Ruginienė.
Kaip skelbta, pirmadienį į Lietuvą oficialaus vizito atvyko Ukrainos Vyriausybės vadovės delegacija, kuri dalyvavo bendrame abiejų šalių ministrų kabinetų posėdyje.
Ukrainos premjerė J. Svyrydenko taip pat susitiks ir su prezidentu Gitanu Nausėda bei Seimo pirmininku Juozu Oleku.
I. Ruginienė: Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės dronų atakoms į taikinius Rusijoje
Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimų apie oro pavojų, premjerė Inga Ruginienė tikina, jog bet kokia Kremliaus retorika apie tai, kad Lietuva ar kuri kita Baltijos valstybė galėjo suteikti leidimą Ukrainai naudoti savo oro erdvę bepiločių orlaivių atakoms, yra propaganda.
„Labai aiškiai ir atsakingai darėme pranešimą ir dar kartą kartoju – Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje. Tai yra visiška Rusijos, kaip agresorės, dezinformacija ir propaganda“, – pirmadienį žurnalistams sakė ministrė pirmininkė.
„Tikrai norėčiau, kad mes šiek tiek atskirtume tiesą nuo melo ir tai dekonstruotume. Tai, kas per pastarąsias savaites atsitiko Lietuvoje, yra suprantama – Ukraina ginasi. Kaltinti dėl bet kokios grėsmės, kuri yra nukreipta į Baltijos šalis, galime tik Rusiją, kaip agresorę. Rusijos rankose yra (galimybė – ELTA) viską sustabdyti“, – pažymėjo Vyriausybės vadovė.
J. Svyrydenko: matome Rusijos propagandos rezultatus
Savo ruožtu Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko taip pat pažymi, jog skleidžiama informacija – Rusijos propagandos rezultatas.
„Dėl Kaliningrado – sudėtinga komentuoti. Manau, jog matome Rusijos propagandos Lietuvos teritorijoje rezultatus“, – spaudos konferencijos metu kalbėjo Ukrainos premjerė.
Kaip skelbta, praėjusį pirmadienį Rusijos Kaliningrado srities gyventojai pirmą kartą sulaukė pranešimų apie galimą grėsmę dėl bepiločių orlaivių, pranešė vietos leidinys „Klops“.
Regiono valdžia pranešė, kad suveikė perspėjimo sistema, įtrauktos visos tarnybos ir vyksta patikrinimas.
Prieš tai Kaliningrado Khrabrovo oro uostas įvedė laikinus lėktuvų priėmimo ir išvykimo apribojimus, kad būtų užtikrintas skrydžių saugumas. Apie tai pranešė Rusijos aviacijos agentūra „Rosaviacija“.
Dešimtys lėktuvų suko ratus danguje virš Kaliningrado ir negalėjo nusileisti. Toks režimas oro uoste įvedamas, kai kyla grėsmė skrydžių saugumui – dažniausiai dėl dronų ar neatpažintų objektų.
Tai buvo pirmas toks apribojimų Kaliningrado oro erdvėje atvejis nuo 2022 m. pradžios.
Inga Ruginienėpremjerėparama Ukrainai
Rodyti daugiau žymių