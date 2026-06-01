I. Ruginienė: tikroji NATO stiprybė yra mūsų žmonės, atsparumas ir drąsa nepasiduoti baimei

„Jūsų buvimas čia siunčia stiprią ir svarbią žinią: demokratijos laikosi drauge. Sąjungininkai laikosi drauge. O NATO išlieka vieninga, stipri ir pasirengusi ginti mūsų bendrą saugumą bei vertybes“, – pirmadienį Seime į NATO Parlamentinės Asamblėjos (PA) narius kreipėsi I. Ruginienė.
Ji pabrėžė, kad Rusijos agresija prieš Ukrainą ir toliau kelia iššūkį ne tik Europos saugumui, bet ir laisvės, suvereniteto bei tarptautinės teisės principams.
„Lietuvai NATO yra esminis mūsų saugumo elementas. Tačiau NATO yra daugiau nei karinė galia. NATO yra pasitikėjimo, atsakomybės, solidarumo ir demokratinių vertybių bendruomenė“, – kalbėjo ji.
Ministrė pirmininkė pabrėžė, kad tikroji Aljanso stiprybė yra ne vien ginkluotė, kariniai planai ir pajėgumai, bet ir NATO šalių visuomenės atsparumas.
„Tikroji NATO stiprybė yra mūsų žmonės. Mūsų visuomenių atsparumas. Piliečių drąsa nepasiduoti baimei. Demokratinės visuomenės, kurios, susidūrusios su spaudimu, išlieka vieningos. Ir mūsų bendras įsitikinimas, kad laisvę verta ginti“, – akcentavo I. Ruginienė.
Vyriausybės vadovė pažymėjo, jog Lietuva reikšmingai sustiprino savo gynybą, civilinę saugą, energetinį saugumą ir atsparumą hibridinėms grėsmėms bei dezinformacijai.
„Šiais metais Lietuva gynybai skiria rekordinį – 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) – finansavimą, vieną didžiausių NATO. Tai ne tik istorinis įsipareigojimas – tai aiški politinė žinia. Ji atspindi mūsų Vyriausybės ir Seimo ryžtą užtikrinti, kad Lietuva visiškai pasirengusi gintis ir prisidėti prie kolektyvinės gynybos“, – kalbėjo premjerė.
Ji taip pat pridūrė, kad Lietuva ir toliau formuoja savo nacionalinę diviziją, vysto karinę infrastruktūrą, plečia poligonus ir investuoja į gynybos pramonę bei gerina sąjungininkų priėmimo sąlygas.
„Lietuva didžiuojasi priimdama sąjungininkų karius, įskaitant netrukus nuolatinei dislokacijai įsikursiančią Vokietijos brigadą, taip pat Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pajėgas, kurios ir toliau atlieka itin svarbų vaidmenį regiono saugumui“, – sakė ji.
„Mūsų žinia aiški: Lietuva yra pasirengusi gintis, prisidėti prie kolektyvinės gynybos ir stovėti išvien su savo sąjungininkais. Mes tikime, kad kolektyvinė gynyba reikalauja bendrų pastangų. Europa turi toliau stiprinti savo gynybos pajėgumus ir daugiau investuoti į saugumą. Stipri transatlantinė vienybė išlieka būtina patikimam atgrasymui ir gynybai“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Ministrė pirmininkė taip pat priminė ir vykstančią Rusijos agresiją Ukrainoje – parama šiai nuo Maskvos okupacijos besiginančiai šaliai reiškia demokratinio pasaulio gynybą.
„Ukraina ir toliau neįtikėtinai narsiai kovoja už savo laisvę ir nepriklausomybę. Bet ukrainiečiai taip pat gina ir vertybes, kuriomis tikime mes visi – laisvę, demokratiją, suverenitetą ir žmogaus orumą“, – kalbėjo premjerė.
„Lietuva ir toliau stovės kartu su Ukraina tiek, kiek reikės. Nes taika negali būti kuriama ant nuovargio, baimės ar dvejonių pagrindo. Teisinga ir ilgalaikė taika gali būti pasiekta tik per vienybę, stiprybę ir nuolatinę paramą Ukrainai“, – sakė ji.
Vyriausybės vadovė ragino ir toliau investuoti ne tik į gynybos pajėgumus, bet ir į visuomenių atsparumą, demokratijų vienybę bei piliečių pasitikėjimą.
„Lietuva tvirtai tiki NATO ir sąjungininkų solidarumo galia, nes kartu, vienijami bendro tikslo ir vertybių, mes išliekame stipresni už bet kokią grėsmę, su kuria susiduriame. Dėkoju jums už partnerystę, lyderystę ir įsipareigojimą mūsų bendram saugumui“, – apibendrino I. Ruginienė.
Kaip skelbta, Seime pirmadienį prasidėjo NATO PA plenarinė sesija. Su delegacija Lietuvoje taip pat lankosi ir Ukrainos premjerė Julia Svyrydenko, bus surengtas abiejų šalių Vyriausybių bendras posėdis.
Informuojama, kad sesijoje dalyvauja beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių narių ir apie 80 atstovų iš kitų 22 valstybių partnerių, tarptautinių organizacijų.
NATO Parlamentinės asamblėjos pavasario sesija vyksta nuo praėjusio penktadienio, dėmesys sesijoje skiriamas skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos rėmimui, sesijos pabaigoje numatoma priimti deklaraciją.