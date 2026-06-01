Į teismą dėl R. Šimaičio įrašo „Facebook“ kreipęsis S. Malinauskas: tai yra kryptinga ataka

S. Malinauskas socialiniame tinkle „Facebook“ jau pernai lapkritį skelbė patyręs puolimą prieš save ir savo šeimą. Tinklaraštininkas užsiminė, kad R. Šimaitis išvadino jo tėvą KGB agentu, skelbė, kad tinklaraštininkas neva savo tėvo buvo tvirkintas.
Pirmadienį teismo posėdis šioje civilinėje byloje prasidėjo diskusijomis, ar įmanoma taika tarp ieškovo, tai yra S. Malinausko, ir atsakovo – R. Šimaičio.
S. Malinauskas, klausiamas apie susitaikymo galimybes, pabrėžė, kad dėl R. Šimaičio paskelbtų įrašų socialiniame tinkle „Facebook“ nukentėjo tiek jis, tiek ir jo šeima.
„Mano tėvas yra ligoninėje, jis pateiks savo ieškinį“, – užsiminė S. Malinauskas.
R. Šimaitis svarstė, kad galėtų taikytis su S. Malinausku, „Facebook“ paskelbdamas vienokį ar kitokį įrašą.
„Aš asmeniškai galiu paskelbti atsiprašymą, kad prispaudžiau savo polemika. (...) Pykčio nelaikau. Galiu paskelbti, kad perspaudžiau su savo retorika. (...) Tarkime, pasakau, kad sutinku sušvelninti retoriką“, – dėstė atsakovas.
S. Malinauskas priminė teisme prašantis, kad R. Šimaitis paskelbtų, jog jo teiginiai neatitinka tikrovės, padengtų bylinėjimos išlaidas, sumokėtų jam 1 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo. Tiesa, tinklaraštininkas perspėjo, jog net jei ir R. Šimaitis sutiktų su tokiomis sąlygomis, jie ketina vyro atžvilgiu toliau kreiptis į teismą dėl kitų jo pareiškimų. S. Malinaskas kartu priminė, kad teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą dėl R. Šimaičio paskelbtų teiginių.
„Šitą bylą pabaigiame ir pradedame prieš jį kitas bylas“, – pareiškė S. Malinauskas.
R. Šimaitis, reaguodamas į tokius pareiškimus, pareiškė suprantantis, kad esą bus ir toliau persekiojamas.
„Ieškovas pripažįsta, kad bus persekiojimas“, – sakė R. Šimaitis.
Galiausiai teisme nutarta, kad šiuo metu taikos pasiekti nėra galimybių.
R. Malinauskas tvirtino patyręs ataką
Į teismą su ieškiniu kreipęsis S. Malinauskas aiškino, kad R. Šimaitis praėjusių metų rugsėjį „Facebook“ paskelbė tikrovės neatitinkančią informaciją apie jį, tai yra nurodė, jog jo tėvas galimai jį tvirkino. Anot tinklaraštininko, taip pat R. Šimaitis jo tėvą pavadino KGB agentu.
„Viskas išvardinta melaginguose kontekstuose. (...) Nurodoma, kad mano tėvas galėjo būti KGB agentas Malinauskas. (...) Akivaizdu, kad apie tvirkinimą nėra galimybės kalbėti jokiam kontekste. (...) Tai yra absoliutus melas ir šmeižtas“,– teisme aiškino S. Malinauskas.
„Čia yra ne nuomonė, čia yra kryptingai nutaikyta ataka. (...) Tai yra teiginys, kuris yra aiškiai šmeižikiškas ir nukreiptas prieš mane, mano šeimą“, – kalbėjo ieškovas.
Jis ragino įsivaizduoti situaciją, jei iš tikrųjų būtų padarytas seksualinio pobūdžio nusikaltimas ir viešai būtų įvardinta nusikaltimo auka.
„Prisiminkime K. Bartoševičiaus bylą ir pabandykite įsivaizduoti, jei koks asmuo atskleistų nusikaltimų aukų tapatybes. Įsivaizduojate, kokia žala būtų padaryta?“, – kėlė klausimus S. Malinauskas.
Ieškovas pabrėžė nesiekiantis, kad R. Šimaitis atsiprašinėtų už savo pareiškimus.
„Kadangi tai yra šmeižtas, melas, to nėra buvę, nesu patyręs seksualinės prievartos, mano tėvas to niekada nebuvo daręs, (...) tai mes neprašome to paneigti, nes tai bus dar vienas šmeižtas. Prašome priteisti pinigus, pripažinti, kad paskleista informacija neatitinka tikrovės“, – kalbėjo S. Malinauskas.
„Man ta žala yra daroma didelė. Tai mane palietė. Po šito įrašo ateina tokie žmonės, kaip Žilvinas Tratas, ir toliau platina įrašą. Informaciją paskelbtą toliau platina ir Ugnius Kiguolis“, – apie R. Šimaičio įrašų sklaidą kalbėjo ieškovas.
R. Šimaitis savo įrašą vadino absurdo retorika
R. Šimaitis teisme teigė nesutinkantis su jam pareikštu ieškiniu. Vyras pabrėžė, kad jo įraše nėra teiginių apie S. Malinausko tvirkinimą.
„Ten yra retorinė polemika, absurdo retorika. Ten nėra jokių teiginių“, – aiškino atsakovas.
R. Šimaitis aiškino, kad jo įrašas „Facebook“ apie S. Malinauską ir jo šeimą yra reakcija į tinklaraštininko skelbtą informaciją apie tuometinio kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus tėvą. Tuomet S. Malinauskas paskelbė vaizdo įrašą iš laidos „Farai“, kuriame neva užfiksuotas galimai neblaivus, sumaištį degalinėje sukėlęs I. Adomavičiaus tėvas.
Atsakovas pabrėžė, kad jis savo įrašu apie S. Malinausko tvirkinimą, tinklaraštininko tėvą reagavo į minėtą inforamciją apie I. Adomavičiaus tėvą. R. Šimaitis pabrėžė manantis, kad vaikai neturėtų atsakyti už tėvų poelgius.
„Tai jokių būdu nėra teiginiai. Rašydamas tą tekstą nenorėjau nieko įrodyti. (...) Norėjau parodyti, kad ieškovas turi laikytis viešosios retorikos ribų. (...) Norėjau įvelti į diskusiją apie viešosios retorikos ribas. Koks tėvas bebūtų, vaikas už jį neatsako. (...) Prie vaikų per jų tėvus kabinėtis negalima“, – dėstė R. Šimaitis.
S. Malinausko advokatas Karolis Rugys klausė, kokios informacijos pagrindu R. Šimaitis paskelbė įrašą apie galimą tinklaraštininko tvirkinimą. Atsakovas atsakė, kad rėmėsi portalo „Delfi“ straipsniu.
Visgi, paprašytas patikslinti, kur konkrečiai parašyta, skelbta apie galimą seksualinę prievartą, R. Šimaitis tiesiai neatsakė. Jis pakartojo rašęs apie prielaidas.
R. Šimaitis, atsakinėdamas į klausimus, sutiko, kad jo retorika „Facebook“ buvo šokiruojanti, bet, kaip pabrėžė atsakovas, jis tokį stilių ir pasirinko, nes norėjo atkreipti S. Malinausko dėmesį.
„Jei būčiau parašęs švelniau, nebūtų atkreipęs dėmesio. Ta retorika turėjo būti šokiruojanti, kad atkreipčiau dėmesį“, – sakė R. Šimaitis.
Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, S. Malinauskas visuomenininkui R. Šimaičiui pateikė ieškinį dėl pripažinimo, jog apie jį paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, žemina asmens garbę ir orumą. Kartu šiuo ieškiniu tinklaraštininkas siekia prisiteisti ir patirtą neturtinę žalą, tai yra 1 tūkst. eurų.