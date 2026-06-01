J. Olekas: prieš imantis tyrimo Seimui reikėtų sulaukti institucijų išvadų dėl RC duomenų vagystės

„Kol kas galvoju, kad reikia, kad tam tikros institucijos, kurios turi tuos tyrimus padaryti, atliktų, kad mes turėtume medžiagos, nes mes negalime dubliuoti. Vyksta prokuratūroje tyrimas, vyksta ministerijoje, žinybose, tai mums reikia sulaukti pabaigos“, – žurnalistams Seime pirmadienį sakė J. Olekas.
„Jeigu bus kokių abejonių, (…) tada bus galima pradėti parlamentinius darbus, bet kol kas, man atrodo, reikia duoti institucijoms (laiko – ELTA), kad jos atliktų tą darbą, patikrintų informaciją ir tada matysime“, – pridūrė jis.
Seimo opozicinės frakcijos praėjusią savaitę pranešė ketinančios inicijuoti laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją, kuri aiškintųsi RC duomenų vagystės aplinkybes.
Parlamento vadovo teigimu, šis incidentas ir jo aplinkybės leis institucijoms pasitikrinti, kaip visuomenei turėtų būti atskleidžiama informacija apie atliekamus tyrimus.
„Iš tikrųjų, kur čia yra prokuratūros ribos, kai ji pasako – čia neviešinama ir panašiai. Aš turėjęs ir pats asmeniškai iš prokuratūros informacijos, kodėl ta žinia pasklido, nors tai buvo lyg tai visiškai vieša medžiaga. Mums turbūt reikia, pasinaudojant šia situacija (…) labai aiškiai apsitarti – ar premjerė informuoja, ar prokuratūra, ar tos institucijos vadovas“, – tikino J. Olekas.
Įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio mėnesio iš RC galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Dėl šio incidento ikiteisminį tyrimą vykdo Generalinė prokuratūra.
Kritikos dėl to, kad visuomenė apie incidentą buvo informuota per vėlai, sulaukė ir premjerė Inga Ruginienė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
I. Ruginienė vėliau sakė, kad visuomenei apie tai negalėjo būti pranešta, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo Generalinė prokuratūra, kuri teigė, kad tam tikros informacijos atskleidimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę.
Visgi prezidentas Gitanas Nausėda kritikavo šią premjerės poziciją ir sakė, kad visuomenė turėjo būti informuota, nes, pasak jo, jokio Generalinės prokuratūros draudimo skelbti šią informaciją nebuvo.
Prokuratūra Eltai nurodė, kad ankstyvoje tyrimo stadijoje informacijos viešinimas galėjo apsunkinti procesinius veiksmus arba net padaryti negalimu duomenų, būtinų faktinių aplinkybių nustatymui, rinkimą.
Lietuvos socialdemokratų partija savo „Facebook“ paskyroje paskelbė partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus poziciją, kuria jis kritikuoja Generalinę prokuratūrą – anot politiko, būtent ji, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus apie duomenų nutekėjimą. Tiesa, vėliau ketvirtadienį partija šį įrašą ištrynė.
Po šio socialdemokratų įrašo Generalinė prokuratūra išplatino pranešimą, kuriame teigė, jog apie incidentą pranešti įpareigota buvo ne ji, o pats RC.
