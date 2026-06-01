K. Budrys: Ukrainos narystė ES ir NATO – svarbiausios Vakarų saugumo garantijos

„Lietuva ir Ukraina – strateginės partnerės, kurias vienija bendra istorija, vertybės, strateginiai tikslai ir bendras šiandienos saugumo grėsmių supratimas. Jūsų šalis jau daugiau nei dešimtmetį kovoja prieš agresorę Rusiją, o mes dedame visas pastangas, kad ji gautų viską, ko reikia sėkmingai apsiginti ir pasiekti teisingą bei ilgalaikę taiką“, – Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdyje kalbėjo K. Budrys.
„Ukrainos narystė Europos Sąjungoje ir NATO – svarbiausios saugumo garantijos. Mūsų užduotis – išlaikyti NATO duris atviras ir kartu maksimaliai paspartinti narystės ES derybas“, – pridūrė užsienio reikalų ministras.
Lietuvoje viešintiems Ukrainos Vyriausybės atstovams diplomatijos vadovas teigė manąs, kad Ukrainos narystė ES iki 2030 m. yra pasiekiama.
K. Budrio teigimu, Kyjivo pergalė kare yra strateginis tikslas, nuo kurio priklauso ir pačios Ukrainos, ir viso likusio Europos žemyno saugumas. Todėl, anot jo, Lietuva pasižada teikti paramą Kyjivui ne tik kovos priemonėmis, amunicija, bet ir derybose – sankcijomis spaudžiant Rusiją ir Baltarusiją.
„Lietuva išlieka tvirtai įsipareigojusi remti Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą bei telkti tarptautinę paramą šiems tikslams“, – savo kalboje akcentavo K. Budrys.
Kaip skelbiama Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime žiniasklaidai, Lietuva žada kurti sąlygas Rusijos ir Baltarusijos izoliacijai tarptautinėje arenoje bei užkardyti galimybę grįžti prie įprasto agresorių bendradarbiavimo su kitomis Europos šalimis.
