KAM: NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti orlaivių

2026 m. birželio 1 d. 12:14
Baltijos šalyse NATO oro policijos funkcijas vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę du kartus kilo patruliuoti kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių orlaivių, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Ministerijos duomenimis, trečiadienį buvo pastebėtas į Suomijos oro erdvę įskridęs orlaivis IL-18. Spėjama, kad orlaivis apie 2 minutes Suomijos oro erdvėje išbuvęs orlaivis į ją galimai pateko dėl meteorologinių sąlygų.
Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, su skrydžio planu, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.
NATO oro policijos naikintuvai penktadienį taip pat kilo atpažinti dviejų orlaivių SU-30.
Anot ministerijos, jie skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misijas Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
