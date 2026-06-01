Po pareigūnų sulaikymo V. Kondratovičius pavedė įvertinti korupcijos kontrolę statutinėse tarnybose

Kaip skelbia VRM, Policijos departamento ir VSAT vadovų paprašyta pateikti informaciją apie taikomas korupcijos prevencijos priemones, vykdomą kontrolę ir veiksmus, kurių imtasi siekiant užkardyti pareigūnų įsitraukimą į nusikalstamas veikas.
Taip pat V. Kondratovičius nurodė ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui įvertinti, kaip tarnybų imuniteto padaliniai reagavo į informaciją apie galimus pažeidimus, kokių prevencinių ir organizacinių priemonių buvo imtasi bei kaip veikė vidaus kontrolės mechanizmai.
„Po visuomenėje rezonansą sukėlusių įvykių turime aiškiai įvertinti, ar buvo tinkamai reaguojama į pranešimus apie galimus korupcijos atvejus, ar pakankamai veiksmingos buvo taikytos prevencinės priemonės ir kodėl kai kuriais atvejais jų nepakako. Korupcijos prevencija ir imuniteto kontrolė yra tiesioginė kiekvienos statutinės įstaigos vadovo atsakomybė“, – pranešime cituojamas ministras.
Pasak jo, pareigūnų dalyvavimas korupcinio pobūdžio ar su kontrabanda susijusiuose nusikaltimuose ne tik kelia neigiamą rezonansą visuomenėje, bet ir mažina pasitikėjimą valstybe bei teisėsaugos institucijomis.
„Turime padaryti viską, kad ateityje išvengtume situacijų, kai pareigūnai sulaikomi kartu su nusikaltėliais kaip galimi jų bendrininkai. Tarnybų pareiga – užtikrinti, kad tokie nusikaltimai būtų laiku nustatomi, užkardomi ir nepasikartotų“, – pranešime teigia V. Kondratovičius.
VRM teigimu, kartu ieškoma naujų teisinių sprendimų kovai su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais, svarstoma galimybė steigti naują specializuotą statutinę tarnybą.
„Šiuo metu svarstoma galimybė steigti naują specializuotą statutinę tarnybą, atsakingą už nusikaltimų valstybės ir ES biudžetui tyrimą. Joje būtų sutelkti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo padalinių ir Muitinės kriminalinės tarnybos pajėgumai“, – rašoma pranešime.
Anot institucijos, taip pat planuojama kurti vieningą Lietuvoje veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų įrašų platformą, kuri apjungtų visose savivaldybėse veikiančias vaizdo stebėjimo sistemas ir sudarytų galimybes pareigūnams efektyviau analizuoti situaciją, greičiau reaguoti į įvykius bei užkardyti plataus masto nusikalstamas veikas.
ELTA primena, kad gegužę teisėsaugos institucijos pranešė apie atliktas operacijas, kurių metu, tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių – 10 policininkų, 3 pasieniečiai.
Kaip teigė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, GPS priemones, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
Anot teisėsaugos, sulaikyti pareigūnai įtariami prisidėję prie nusikalstamų veikų vykdymo. Jie, pasak M. Draudvilo, neorganizavo ir nevykdė cigarečių kontrabandos, tačiau, jo teigimu, piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai, pavyzdžiui – „nematant“ tam tikrų procesų, dalinantis tarnybine informacija.
