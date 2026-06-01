R. Kaunas: artimiausiu metu konsultacijoms dėl dronų į Lietuvą atvyks specialistai iš Ukrainos

„Atvyksta Ukrainos oro gynybos specialistai. Padės įvertinti mūsų planą, kuris yra sudėliotas, pateiks savo nuomonę, matymą, patirtį“, – žurnalistams pirmadienį teigė R. Kaunas.
„Mano žiniomis, (ekspertai atvyks – ELTA) kitą arba dar kitą savaitę. Čia yra kelių savaičių klausimas“, – sakė jis.
Kaip skelbė ELTA, pastaruoju metu Baltijos šalyse fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškė kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimynines valstybes, pasinaudojant Lietuvos teritorija, negali būti toleruojami. Pasak šalies vadovo, tokie bandymai būtų laikomi grubiais tarptautinės teisės normų ir Lietuvos suvereniteto pažeidimais.
Prieš kelias savaites Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Tądien pranešta apie du į Lietuvos teritoriją įskridusius, kaip įtariama, dronus.
R. Kaunas mano, kad Rusija nukreipia dronus, bet abejoja, ar geba tą daryti kryptingai
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, kad naudodama elektronines kovos priemones Rusija nukreipia ukrainietiškus dronus nuo kurso. Tačiau jis abejoja, ar agresorė geba kryptingai siųsti bepiločius Baltijos šalių link.
„Kad nukreipinėja naudodami elektronines kovos priemones – tai yra faktas. Ar rusai geba kryptingai tą padaryti, kyla abejonių“, – pirmadienį žurnalistams sakė R. Kaunas.
„Jeigu jie galėtų tai kryptingai daryti, turbūt ne vienas, ne du dronai, o šimtai jų būtų nukreipiami į Baltijos valstybes“, – akcentavo ministras.
R. Kaunas laikėsi pozicijos, kad pasikartojantys dronų antskrydžiai – Rusijos sukelto karo pasekmė.
„Tai yra Rusijos sukelto karo pasekmė. Su Ukraina mes apie tai ir šnekamės – kad tas karas, kurį šiandien sukėlė Rusija… Rusija gali jį ir užbaigti“, – nurodė krašto apsaugos ministras.
Kaip skelbė ELTA, gegužės pabaigoje dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras (NKVC) pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai.
Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose skelbta apie „raudoną“ pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas.
Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Kariuomenė pranešė, kad NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai grįžta į bazę, o į vietą, kurioje objektą nustojo matyti radarai, vyksta Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, kuris apžiūrės vietovę.
Įspėjimas dėl oro pavojaus galiojo mažiau nei pusantros valandos.
Pastarąjį kartą oro pavojus Vilniaus apskrityje – pirmasis toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Anksčiau dronų oro erdvės pažeidimai fiksuoti ir kitose Baltijos šalyse bei Suomijoje.