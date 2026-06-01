R. Kaunas nesutinka su A. Kubiliaus kritika dėl oro gynybos: mūsų strategija yra labai aiški

„Mūsų oro gynybos strategija yra labai aiški, ji derinama būtent su Ukrainos puse, kad veiktų“, – pirmadienį žurnalistams „Brave-1“ forume teigė R. Kaunas.
Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras A. Kubilius pirmadienį teigė, kad pastaruoju metu į Lietuvą atklystant ukrainietiškiems dronams, nėra matomos aiškios koncepcijos, kaip valstybė stiprins savo oro gynybą. Pasak Europos Komisijos (EK) nario, šiuo klausimu Lietuva turi solidarizuotis su kitomis regiono valstybėmis bei mokytis iš Ukrainos.
Anot jo, latviai jau prieš gerus metus pradėjo plėtoti vadinamų sonarų arba garso detektorių sistemą.
Susiję straipsniai
Savo ruožtu R. Kaunas kalbėjo apie estus, kurie, pažymėjo jis, testuoja savo sprendimus, priimtus Estijos VRM lygmeniu.
„Žinau, kad mūsų VRM irgi dirba ties šiuo klausimu, pasienio stebėjimo stiprinimu. Esame pateikę informaciją, kad norėtume į jų sistemas integruotis, vadinasi, pridėti savo antidroninius sprendimus ir dronų stebėjimus. Tai yra bendras darbas“, – kalbėjo ministras.
„Vėlgi, kiek esu informuotas, dabartiniai Estijos sprendimai yra estų gynybos pramonės kaip ir sprendinys, kurį jie testuos, kiek ten veikia, kiek neveikia, kiek matys, kiek nematys“, – pridūrė jis.
R. Kaunas taip pat pažymėjo, kad savo gynybos pramonės sprendinius dislokuoti Lietuvoje yra pakviesti ir Singapūro atstovai.
„Mes savo ruožtu (...) esame ir pakvietę Singapūro gynybos pramones sprendinius dislokuoti mūsų pasienyje tam, kad galėtume įvertinti, kaip jų sistema veikia pas mus“, – pabrėžė jis.
„Tad savo namų darbus mes tikrai darome, esame padarę ir antidroninė o gynybos sistema yra kuriama ir bus sukurta“, – pabrėžė ministras.
Kaip skelbė ELTA, gegužės pabaigoje dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras (NKVC) pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai.
Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose skelbta apie „raudoną“ pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas.
Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Kariuomenė pranešė, kad NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai grįžta į bazę, o į vietą, kurioje objektą nustojo matyti radarai, vyksta Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, kuris apžiūrės vietovę. Įspėjimas dėl oro pavojaus galiojo mažiau nei pusantros valandos.
Tuomet prezidentas Gitanas Nausėda tvirtino, kad nauji radarai į šalies oro gynybos sistemą turėtų būti integruoti kaip galima greičiau.
Pastarąjį kartą oro pavojus Vilniaus apskrityje – pirmasis toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Anksčiau dronų oro erdvės pažeidimai fiksuoti ir kitose Baltijos šalyse bei Suomijoje.
Vidaus reikalų ministerija (VRM)Robertas KaunasKrašto apsaugos ministerija (KAM)
Rodyti daugiau žymių