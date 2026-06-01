Jolantai Tubaitei buvo pareikštas „griežtas protestas dėl naujų barbariškų Lietuvos valdžios institucijų projektų, kuriais siekiama Vievio mieste sunaikinti sovietų karių ir karininkų, kritusių mūšyje už Lietuvos išvadavimą iš fašistų jungo, kapines“, pranešė Maskvos užsienio reikalų ministerija.
„Atkreiptas dėmesys į tai (…) kad kariškių kapų, įskaitant tuos, kurie yra užsienyje, naikinimas, apgadinimas ar išniekinimas Rusijoje yra nusikalstama veika“, – pridūrė ministerija.
„Piktavališka kampanija, kuria siekiama išniekinti karių, kritusių mūšyje Lietuvoje, palaikus toliau įgauna pagreitį“, – tvirtino ministerija.
J. Tubaitė jau buvo iškviesta balandžio 30 d. po Raudonosios armijos kapų ekshumacijos Šiauliuose.
Pasak Lietuvos žiniasklaidos, ekshumacijos yra susijusios su 2023 m. įsigaliojusiu desovietizacijos įstatymu.
Rusijos ir Baltijos šalių, kurios yra vienos ištikimiausių Ukrainos rėmėjų, santykiai yra pasiekę dugną.
Nuo tada, kai Baltijos šalys 1991 m. atgavo nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos, įtampa su Maskva reguliariai paaštrėja dėl sovietinių paminklų ir didelių rusų mažumų likimo regione.