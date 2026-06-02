D. Trumpas išsirinko JAV ambasadorių Lietuvoje

2026 m. birželio 2 d. 08:20
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas siūlo naujuoju Jungtinių Valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skirti teisininką, bankininkystės reguliavimo ekspertą Keithą Noreiką.
Ši kandidatūra, kartu su kitais į ambasadorius ar kitas pareigybes siūlomais asmenimis, dėl kurių apsispręsti turės Senatas, pirmadienį paskelbta Baltųjų rūmų tinklapyje.
Šiuo metu K. Noreika įmonėje „Patomak Global Partners“ eina vykdomojo viceprezidento pareigas, yra Bankų priežiūros ir reguliavimo grupės pirmininkas.
2017 m. teisininkas pusmetį vadovavo JAV Valiutos kontrolieriaus biurui, prižiūrinčiam visus šalies federalinius bankus, anksčiau vadovavo finansinių institucijų reguliavimo praktikai advokatų kontoroje „Simpson Thacher & Bartlett LLP“.
Šiuo metu JAV diplomatine atstove Lietuvoje dirba Kara C. McDonald. Ji – karjeros diplomatė, JAV ambasadai Lietuvoje vadovauti paskirta 2023 m. pabaigoje.
Nuo 1991 m. JAV ambasadoriais Lietuvoje iš viso dirbo 11 asmenų. Visi jie – karjeros diplomatai.
Tuo metu į JAV ambasados Lietuvoje pareigas siūlomas skirti Keithas Noreika – teisininkas, besispecializuojantis finansų valdymo srityje.
Tiesa, ne karjeros diplomatų skyrimas ambasadoriais JAV prezidento D. Trumpo kadencijoje – ne išimtis. Šių metų pradžioje Jungtinių Valstijų ambasadore Latvijoje paskirta Melissa Argyros. Skelbta, jog ji neturi jokios diplomatinio darbo patirties, tačiau yra paaukojusi 2 mln. JAV dolerių dabartinio prezidento rinkimų kampanijai.
Tuo metu JAV ambasadai Graikijoje vadovauti 2024 metų pabaigoje paskirta teisininkė, buvusi „Fox News“ laidų vedėja Kimberly Guilfoyle. Skelbta, jog ji anksčiau susitikinėjo su D. Trumpo vyresniuoju sūnumi.
