J. Olekas tikisi, kad antradienį pavyks priimti LRT įstatymo pataisas

„Tikiuosi, kad baigsime daugiau nei pusmečio darbus, susijusius su Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo pataisomis“, – žurnalistams prieš posėdį sakė J. Olekas.
„Pirmiausia, noriu padėkoti visiems, kurie aktyviai dalyvavo. Diskusijos kartais buvo karštos, peržengiančios ir tam tikras ribas, kurių neturėtume peržengti, tačiau turime rezultatą. Atrodo, kiek man teko bendrauti su įvairių frakcijų atstovais, turėsime ir galutinį sprendimą (…). Man atrodo, kad turėsime aiškesnį LRT reguliavimą, šiuolaikiškesnį, labiau atitinkantį visuomeninio transliuotojo paskirtį, su apibrėžta misija, su sustiprinta valdysena ir tos problemos, kurios buvo pastebėtos Valstybės kontrolės, bus atlieptos ir sprendžiamos“, – pažymėjo jis.
Antradienį Seime vyks paskutinis balsavimas dėl LRT įstatymo pataisų.
Jas paruošė J. Oleko vadovaujama darbo grupė. Vėliau projektas buvo pakoreguotas Seimo Kultūros komitete.
Naujajame įstatymo projekte atsirastų LRT misijos apibrėžimas, numatyti pokyčiai Taryboje – ją sudarys nebe 12, o 15 narių.
LRT generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galės būti atleidžiamas ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių balsų dauguma, jei jis nebeatitiks nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Taip pat – jeigu padarys šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Tiesa, Tarybai paliekama pačiai apsispręsti, kaip balsuoti dėl generalinio direktoriaus atleidimo – atvirai ar slaptai.
Šiuo metu galiojančiame visuomeninio transliuotojo įstatymo projekte numatyta, kad generalinis direktorius iš pareigų atleidžiamas atviru balsavimu.
Be to, pagal įstatymo projektą, nuo 2028 m. sausio 1 d. atsirastų ir naujas visuomeninio transliuotojo valdymo organas – LRT valdyba.
ELTA primena, kad dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.
