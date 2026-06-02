L. Kojala apie JAV ambasadoriumi Lietuvoje siūlomą ne karjeros diplomatą: šis atvejis neišskirtinis

„Kiekvienas JAV ambasadorius atstovauja JAV prezidentui ir tuo pačiu visai administracijai. Šiuo atveju pokytis, kuris įvyko santykyje su Lietuva, nėra išskirtinis. Mes matėme ir kitų D. Trumpo administracijos paskyrimų, kurie buvo panašaus pobūdžio – orientuojantis ne vien į profesionalius diplomatus, bet ir į labiau iš politinio lygmens pasirenkamus žmones“, – Eltai antradienį teigė L. Kojala.
Turės patvirtinti Senatas
GSSC direktorius akcentavo, jog šią kandidatūrą dar turės patvirtinti Senatas.
„Labai svarbu pažymėti, kad tai pirminė nominacija. Ji bus svarstoma Senato komitete, lauks tolesnis balsavimas. Šis klausimas dar tikrai nėra užbaigtas ir išspręstas, o terminai išlieka pakankamai neaiškūs“, – aiškino jis.
Anot L. Kojalos, JAV ambasadoriaus pozicija yra itin svarbi išlaikant nuolatinę komunikaciją tarp Vilniaus ir Vašingtono.
„Tai yra labai svarbi pozicija, mes puikiai suprantame, kad komunikacija su JAV vyksta didele dalimi per JAV ambasadorių Lietuvoje ir Lietuvos ambasadorių JAV. Tai labai svarbi pozicija ne tik saugumo politikos, bet ir kitų politikos sričių kontekste – tiek ekonomikos, prekybos, investicijų vystymo ir pan. Todėl bet kuris JAV prezidento nominuotas ir patvirtintas kandidatas yra vienas iš svarbiausių užsienio ambasadorių, kurie reziduoja Lietuvoje“, – komentavo politologas.
„Aš neabejoju, kad Lietuvos lūkestis bus, kad tas diplomatas atspindės ilgametę santykių vystymosi tarp JAV ir Lietuvos trajektoriją, nes ji buvo ir tebėra pozityvi“, – pridūrė jis.
Šiuo metu K. Noreika įmonėje „Patomak Global Partners“ eina vykdomojo viceprezidento pareigas, yra Bankų priežiūros ir reguliavimo grupės pirmininkas.
2017 m. teisininkas pusmetį vadovavo JAV Valiutos kontrolieriaus biurui, prižiūrinčiam visus šalies federalinius bankus, anksčiau vadovavo finansinių institucijų reguliavimo praktikai advokatų kontoroje „Simpson Thacher & Bartlett LLP“.
Dabar JAV diplomatine atstove Lietuvoje dirba Kara C. McDonald. Ji – karjeros diplomatė, vadovauti JAV ambasadai Lietuvoje paskirta 2023 m. pabaigoje, Joe Bideno kadencijos metu.
Nuo 1991 m. JAV ambasadoriais Lietuvoje iš viso dirbo 11 asmenų. Visi jie – karjeros diplomatai.
Ne karjeros diplomatų skyrimas ambasadoriais D. Trumpo kadencijoje nėra išskirtinis dalykas. Šių metų pradžioje JAV ambasadore Latvijoje paskirta Melissa Argyros. Skelbta, jog ji neturi jokios diplomatinio darbo patirties, tačiau yra paaukojusi 2 mln. JAV dolerių dabartinio prezidento rinkimų kampanijai.
Tuo metu JAV ambasadai Graikijoje vadovauti 2024 metų pabaigoje paskirta teisininkė, buvusi „Fox News“ laidų vedėja Kimberly Guilfoyle. Skelbta, jog ji anksčiau susitikinėjo su D. Trumpo vyresniuoju sūnumi.
