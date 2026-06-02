LASS sukritikavo Seimo Kultūros komiteto sprendimą dėl LRT tarybos: apie mus vėl bus kalbama be mūsų

LASS teigimu, pirmadienį vykusiame komiteto posėdyje pateikti argumentai, esą ši organizacija atstovauja įvairioms negalios grupėms, įskaitant regos ir klausos negalią, yra klaidinantys.
„Nei aklųjų, nei kurčiųjų bendruomenės šioje organizacijoje nėra pagrindinės. Todėl argumentai, kuriais buvo grindžiamas sprendimas, yra klaidinantys“, – pranešime cituojamas LASS prezidentas Paulius Kalvelis.
Jis taip pat pabrėžė, kad toks sprendimas yra paradoksalus, nes pati LRT audito išvadose kalba apie būtinybę gerinti turinio prieinamumą žmonėms, turintiems regos ir klausos negalią.
Tačiau sprendžiant, kas atstovaus žmonių su negalia interesams, P. Kalvelio teigimu, pasirinkta organizacija, kurioje šių bendruomenių nėra.
„Tokia paradoksali situacija – kalbame apie prieinamumą akliesiems ir kurtiesiems, tačiau jų balsas nėra girdimas. Apie mūsų poreikius spręs žmonės, kurie neturi nei tiesioginės patirties, nei organizacinės kompetencijos atstovauti šioms bendruomenėms. Tai reiškia, kad apie mus vėl bus kalbama be mūsų“, – akcentavo LASS prezidentas.
Anot P. Kalvelio, nerimą kelia ir tai, kad sprendimas buvo svarstomas neišklausius platesnio negalios organizacijų rato atstovų.
„Girdėjome siūlymus iš opozicijos išklausyti organizacijų vadovus, ekspertus, prezidentūros atstovus. Buvo siūloma ieškoti sprendimo, kuris užtikrintų kuo platesnį atstovavimą. Deja, šie siūlymai liko neišgirsti“, – pridūrė jis.
Be to, P. Kalvelis pažymėjo, kad sprendimas, priimtas neišklausius daugiau negalios organizacijų atstovų, neatitinka ir Jungtinių Tautų Asmenų su negalia teisių konvencijos nuostatų, kurios įpareigoja valstybes aktyviai konsultuotis su bendruomenėmis.