M. Sinkevičius apie bręstančius „socdemų“ sprendimus dėl koalicijos: „Pasakysiu savo matymą labai aiškiai“

„Supraskite ir mane, nenoriu užbėgti įvykiams už akių ir kažkaip įrėminti partijos, o turėti gyvą, realią, tikrą diskusiją. Galiu pasakyti, kad sprendimas, pasiūlymai yra. Aiški kryptis mano yra parengta. Bet sulaukime partinės diskusijos ir šeštadienį pamatysime“, – antradienį žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius.
„Pateiksiu tris galimus scenarijus“, – pridūrė jis.
Kokie tie galimi scenarijai? „Socdemams“ vadovaujantis Jonavos meras neatskleidžia.
Neslepia, kad kratos nepakeis padėties koalicijoje: „Siutina socialdemokratų nesugebėjimas“
„Aš manau, kad jūs galite nuspėti. Manęs dabar nespauskite, nevarykite į kampą“, – žurnalistų klausinėjamas sakė jis.
Vis tik, M. Sinkevičius patikino – jis turi labai aiškų asmeninį matymą, kokioje valdančiojoje daugumoje socialdemokratai turėtų tęsti darbus.
Susiję straipsniai
„Aš kryptį pasakysiu, savo matymą pasakysiu labai aiškiai. Nebus pasakymas, kad visi trys (scenarijai – Lrytas) geri. Aš pasakysiu, mano vertinimu, tinkamiausią pasirinkimą. Ir tikiuosi, kad partija tokį sprendimą ir matymą palaikys. Bet diskusija turi būti numatytu laiku“, – akcentavo LSDP pirmininkas.
Registrų centro skandale premjerė nepadarė esmingų klaidų
Žurnalistams Seime M. Sinkevičius atsakė ir į klausimus apie antrą savaitę besitęsiantį ir Vyriausybės laivą siūbuojantį Registrų centro skandalą.
Jis nurodė, kad antradienio rytą premjerė Inga Ruginienė „socdemų“ frakcijai paaiškino, koks incidentas įvyko ir kaip į tai buvo reaguojama.
„Pakankamai išsamiai ir plačiai. Ir buvo pasakyta, kad tas, sakykime, pavėluotas arba nesavalaikis visuomenės informavimas buvo tikslingas, prašant teisėsaugos institucijų, nes jos pradėjo tyrimą ir neatskleidimas duomenų vagims ir neišviešinimas, kad vagystė vyksta, leido įvykdyti tam tikrus teisėsaugos (žingsnius – Lrytas)“, – dėstė LSDP pirmininkas.
„Politinė atsakomybė – visą laiką tą klausimą galime kelti. Bet aš manau, kad turime susižiūrėti teisės aktus, ar Registrų centras, ar kas turėjo pirmasis informuoti visuomenę“, – tvirtino jis.
Tad ar premjerė Registrų centro istorijoje elgėsi teisingai? M. Sinkevičiaus atsakymas aiškus.
„Iš to, kokią informaciją aš disponuoju šiandien ir kokia man žinoma, aš manau, kad ji nepadarė jokių esmingų klaidų“, – nurodė jis.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)koalicija
Rodyti daugiau žymių