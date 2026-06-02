N. Grunskienė patvirtino: prokuratūra nedraudė pranešti apie gyventojų duomenų vagystę

Seimo salėje N. Grunskienė aiškino, kad Registrų centras gegužės pradžioje ir pats kreipėsi į prokuratūrą.
„Balandžio 15 dieną, gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, buvo pradėtas ikitesminis tyrimas. Prokuroras sprendžia, kada, kokioje apimtyje ir kokią informaciją paviešinti, informuojant apie pradėtą ikiteisminį tyrimą.
Registrų centras gegužės 8 dieną kreipėsi, klausdamas dėl galimybės paviešinti informaciją. Prokuroras atsakė, kad nedraudžia viešinti informacijos, kuri nėra susijusi su ikiteisminiu tyrimu“, – Seime kalbėjo N. Grunskienė.
RC nesieja su kibernetine ataka ir vagystę vadina „prasileidimu“: iš valdžios – nekompetentingas valdymas
Anot jos, apie nutikusį incidentą visuomenę visgi turėjo informuoti duomenų tvarkytojas.
„Šiuo metu – Registrų centras. Prokurorai informavo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, pasikartosiu, tada, kai priėmėme sprendimą, kad tas paviešinimas nepakenks pradėtam ikiteisminiam tyrimui“, – nurodė N. Grunskienė.
Vėliau liberalas Eugenijus Gentvilas N. Grunskienės pasiteiravo, kaip ji vertina aukščiausių šalies lyderių manipuliaciją, kadangi dvylika dienų prokuratūra apie duomenų vagystę nežinojo, nors apie tai žinojo premjerė Inga Ruginienė.
„Gandų, pasisakymų nekomentuosiu. Aš pasakiau faktą, kad balandžio 15 dieną, gavus pranešimą, tą pačią dieną buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas“, – pabrėžė generalinė prokurorė.
Teigia nutekintų duomenų neanalizavęs
Iš Registrų centro nekilnojamojo turto registro nutekėjus keliems šimtams tūkstančių išrašų, pati įmonė nurodė neanalizavusi, kokie konkretūs duomenys buvo pavogti ir ar jie pasižymi kokiais nors dėsningumais.
„Registrų centras neanalizavo jokių dėl šio incidento atskleistų duomenų. (...) Visą turimą informaciją perdavėme teisėsaugos institucijoms, kurios atlieka tyrimą“, – Eltai komentare raštu teigė RC atstovas žiniasklaidai Mindaugas Samkus.
Tuo metu Generalinė prokuratūra nurodė atliekanti visų turimų duomenų analizę, siekdama nustatyti už incidentą atsakingus asmenis.
„Visi turimi duomenys analizuojami siekiant nustatyti nusikalstamos veikos vykdytojus bei jų tikslus“, – Eltai teigė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė.
Kaip skelbta anksčiau, įtariama, jog nuo sausio iš RC galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Dėl šio incidento ikiteisminį tyrimą atlieka Generalinė prokuratūra. Ji nurodė, kad tyrimas pradėtas tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie tokį įvykį – balandžio 15 d.
Pasirodžius informacijai apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas iškart ragino RC vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Jis tai padarė praėjusią savaitę.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas praėjusią savaitę patvirtino, kad duomenys nutekėjo per Migracijos departamentą, kuris yra pavaldus Vidaus reikalų ministerijai (VRM). Tuo metu RC yra Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldi įstaiga.
Vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius teigė, kad buvo pasisavinti dviejų Migracijos departamento darbuotojų duomenys. Tuo metu Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė tikino, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta, prie RC informacinių sistemų jungtasi imituojant departamento darbuotojų veiksmus.
