Parlamentaro V. Aleknos šeimoje – skaudi netektis

2026 m. birželio 2 d. 11:15
Lrytas.lt
Seimo narys, liberalas, olimpietis Virgilijus Alekna išgyvena skaudžią netektį – mirė jo mama.
Tai portalui 15min antradienį patvirtino Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovai. V. Aleknos mama Janina ėjo 81-uosius metus.
Skelbiama, kad mamos parlamentaras neteko pirmadienį, birželio 1-ąją.
J. Aleknienė užaugino du sūnus – Virgilijų ir Ričardą.
 
