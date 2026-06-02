Po J. Šuklino mirties – VRK sprendimas

2026 m. birželio 2 d. 13:45
Antradienį posėdžiavusi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikino praėjusią savaitę mirusio liberalo Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatą.
„Vyriausioji rinkimų komisija (…) nusprendžia (…) pripažinti Lietuvos Respublikos Seimo nario Jevgenijaus Šuklino, išrinkto vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje Nr. 52, įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui, jam 2026 m. gegužės 28 d. mirus“, – rašoma komisijos priimtame sprendime.
Kaip skelbta, pasirodžius informacijai apie liberalo J. Šuklino mirtį, pranešta, jog Nalšios šiaurinėje apygardoje, kurioje jis buvo išrinktas, turės vykti pirmalaikiai Seimo nario rinkimai. Kaip Eltai nurodė VRK, jie galėtų kainuoti apie 700 tūkst. eurų.
Apie J. Šuklino netektį pranešta ketvirtadienio vakarą, jis mirė eidamas 41-uosius metus. Sekmadienį jis buvo palaidotas Visagine.

J. Šuklinas į Seimą pateko 2024 m. su Liberalų sąjūdžio partija, priklausė šios partijos frakcijai. Anksčiau jis yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, ėjo laikinojo mero pareigas.
Jis taip pat buvo žinomas sportininkas, kanojininkas, 2012 m. Londono olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas. Vėliau jis pasuko į verslą ir politiką.
J. Šuklinas gimė 1985 m. Glazove, Rusijoje.
