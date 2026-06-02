Prieš LRT pataisų priėmimą balsavęs L. Balsys: laikausi pozicijos, kad tokio įstatymo nereikėjo

„Aš nuosekliai laikausi pozicijos, kad šitokio įstatymo nereikėjo. Nereikėjo nei tos senos versijos, nei tarpinės, nei šitos paskutinės“, – žurnalistams antradienį Seime teigė L. Balsys.
Pasak Seimo nario, visuomeninio transliuotojo reformų iniciatyvos turėtų kilti iš pačios žurnalistų bendruomenės, o ne iš politikų.
„Aš laikausi nuomonės, kad daryti reformas žiniasklaidos srityje, ypač – kai kalbame apie visuomeninį transliuotoją, reikia labai atsargiai. Tos reformos turi prasidėti ir išeiti ne iš politikų, jos turi išeiti iš pačių žurnalistų bendruomenės, kurie ten dirba (...). Tuomet galima tas reformas daryti, bet iniciatyva turėtų ateiti iš pačios bendruomenės, bet tikrai ne iš politikų“, – teigė parlamentaras.
„Kai iniciatyvos reformuoti visuomeninį transliuotoją kyla iš politikų, labai dažnu atveju tame slypi tam tikras politikų interesas. Aš pats būdamas žurnalistas, beveik 30 metų dirbęs visuomeniniame transliuotojuje, suprantu tą situaciją ir aš negaliu balsuoti už tokį įstatymą“, – teigė L. Balsys.
L. Balsys nėra įstojęs į Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP), bet priklauso jos frakcijai Seime. Politiko vertinimu, užsitęsę ginčai dėl LRT įstatymo pataisų pakenkė tiek partijai, tiek valdančiajai koalicijai.
„Tai buvo visiškai nereikalingos aistros, jos pakenkė ir valdančiajai partijai, ir koalicijai. Nors aš esu tik frakcijos narys, nesu partijos narys, aš matau, kad didelė ir rimta Socialdemokratų partija turėtų elgtis rimtai ir atsakingai“, – komentavo buvęs žurnalistas.
Kaip skelbta, antradienį Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas. Už projektą balsavo 77 Seimo nariai, prieš 1, susilaikiusių nebuvo. Parlamento opozicijos atstovai nusprendė nedalyvauti balsavime.
Įstatymo pataisas paruošė Seimo pirmininko Juozo Oleko vadovaujama darbo grupė. Vėliau projektas buvo pakoreguotas Seimo Kultūros komitete.
Naujajame įstatymo projekte atsiras LRT misijos apibrėžimas, numatyti pokyčiai Taryboje, Valdybos atsiradimas, pakeitimai dėl generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko.
ELTA primena, kad dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y. bent 7 iš 12.
