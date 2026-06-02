R. Kaunas: JAV karių rotacija nėra sutrikusi

2026 m. birželio 2 d. 14:43
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tvirtina, jog Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių rotacija nėra sutrikusi.
„Rotacija nėra sutrikusi, kadangi ji šiuo metu yra peržiūrima“, – žurnalistams Seime antradienį teigė R. Kaunas.
„Dabar Europoje skaičius kinta (…), natūraliai peržiūrimi ir regioniniai sprendimai. Visgi galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų“, – akcentavo ministras.
Ministras tvirtina gavęs patikinimą, jog pasibaigus karių rotacijai, juos turėtų pakeisti nauji.
„Rotacijos kaita prasidėjo šiandien (…). Kad bus kariai, (patikinimas – ELTA) yra, o tiksliai, kokiais pajėgumais, kokiomis apimtimis, visa tai mes pranešime“, – sakė R. Kaunas.
JAV yra priėmusios sprendimą dėl nepertraukiamo amerikiečių rotacinių pajėgų dislokavimo Baltijos regione. Savo ruožtu Lietuva yra įsipareigojusi dėti visas pastangas, kad atvykstantiems JAV kariams būtų suteikta visa reikalinga priimančiosios šalies parama ir sukurta tinkama infrastruktūra.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.
Remiantis JAV kariuomenės balandžio vidurio duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš kurių apie 39 tūkst. yra Vokietijoje. Vykstant karių rotacijai ir pratyboms bei dėl kitokių priežasčių šis skaičius nuolat kinta.
 
