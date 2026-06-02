R. Kaunas prakalbo apie galimai pavogtus kariuomenės ar žvalgybos pareigūnų duomenis

„Yra atliktas pirminis neteisėtai nusavintų RC duomenų turinio ir žalos vertinimas. Jis tęsiasi – jau yra identifikuotos prioritetinės rizikų sritys. Vykdomų ir planuojamų veiksmų bei priemonių sąrašas neviešas, kad nebūtų pakenkta institucijų veiklai ir nebūtų sukurta rizikų“, – antradienį Seime kalbėjo R. Kaunas.
„Daugiau jokių komentavimų žiniasklaidoje pasirodžiusioms interpretacijoms aš neteiksiu, nes informacija nėra vieša“, – pabrėžė Krašto apsaugos ministerijos vadovas.
Kaip skelbė ELTA, įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio iš RC galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Dėl šio incidento ikiteisminį tyrimą vykdo Generalinė prokuratūra. Ji nurodė, kad tyrimas pradėtas tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie tokį įvykį – balandžio 15 d.
R. Kaunas jau anksčiau teigė apie duomenų nutekėjimą sužinojęs gegužės 20 dieną vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdyje.
Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybes pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas.
Anot jo, apie situaciją iškart informuotos institucijos, tarp kurių – ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), kuriai RC yra pavaldi.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas praėjusią savaitę patvirtino, kad duomenys nutekėjo per Migracijos departamentą, kuris yra pavaldus Vidaus reikalų ministerijai (VRM).
Vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius teigė, kad buvo pasisavinti dviejų Migracijos departamento darbuotojų duomenys. Tuo metu Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė tikino, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta, prie RC informacinių sistemų jungtasi imituojant departamento darbuotojų veiksmus.