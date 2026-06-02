R. Motuzas apie D. Trumpo siūlomą JAV ambasadorių Lietuvoje: galbūt pagilins partnerystę prekyboje

„Visada viskas priklauso nuo asmenybės. Mes turime prekybos atstovybę ir mūsų prekybiniai bei ekonominiai santykiai (su JAV – ELTA) yra labai glaudūs ir galbūt juos reikėtų stiprinti. Pagrindinis suskystintų dujų terminalo tiekėjas yra JAV. Jeigu mes žiūrėtume į tą kontekstą, kad po inauguracijos D. Trumpas sakė – bent buvo galima taip suprasti jo mintį, kad galime bendradarbiauti, galime tapti rimtais partneriais, jeigu mums ką duosite, jeigu sudarysite susitarimą“, – antradienį Eltai komentavo R. Motuzas.
„Mes iš tikrųjų turime daug pasiekimų ir biotechnologijų srityje, ir lazeriuose, ir kitose srityse, gynybos pramonėje. Galbūt toks žmogus, išmanantis praktinius ir finansinius klausimus tik pagilins tą partnerystę šitoje srityje“, – pridūrė jis.
Šiuo metu K. Noreika įmonėje „Patomak Global Partners“ eina vykdomojo viceprezidento pareigas, yra Bankų priežiūros ir reguliavimo grupės pirmininkas.
2017 m. teisininkas pusmetį vadovavo JAV Valiutos kontrolieriaus biurui, prižiūrinčiam visus šalies federalinius bankus, anksčiau vadovavo finansinių institucijų reguliavimo praktikai advokatų kontoroje „Simpson Thacher & Bartlett LLP“.
Šiuo metu JAV ambasadore Lietuvoje dirba Kara C. McDonald. Ji – karjeros diplomatė, JAV ambasadai Lietuvoje vadovauti paskirta 2023 metų pabaigoje, dar Joe Bideno kadencijos metu.
Nuo 1991 m. JAV ambasadoriais Lietuvoje iš viso dirbo 11 asmenų. Visi jie – karjeros diplomatai.
„Turbūt Lietuva yra tokia išimtis, kad mes iš tikrųjų užtikriname tą diplomatinės tarnybos tęstinumą. Ji gali būti politizuota, bet yra susiklosčiusi tradicija, kad ji nėra politizuota“, – sakė R. Motuzas.
Tuo metu į JAV ambasados Lietuvoje pareigas siūlomas skirti K. Noreika – teisininkas, besispecializuojantis finansų valdymo srityje.
Pasak R. Motuzo, kadangi JAV Valstybės departamentas neskiria politinėms partijoms finansavimo, o šios remiasi asmenų ar didelių kompanijų parama, tad tam tikri postai gali būti siūlomi kaip padėka.
„Gal dėl to jie ir dalyvauja, kad tikisi, jog bus pastebėti ir bus paskirti į tam tikras pareigas“, – pažymėjo Seimo URK pirmininkas.
Ne karjeros diplomatų skyrimas ambasadoriais D. Trumpo kadencijoje nėra išskirtinis dalykas. Šių metų pradžioje JAV ambasadore Latvijoje paskirta Melissa Argyros. Skelbta, jog ji neturi jokios diplomatinio darbo patirties, tačiau yra paaukojusi 2 mln. JAV dolerių dabartinio prezidento rinkimų kampanijai.
Tuo metu JAV ambasadai Graikijoje vadovauti 2024 metų pabaigoje paskirta teisininkė, buvusi „Fox News“ laidų vedėja Kimberly Guilfoyle. Skelbta, jog ji anksčiau susitikinėjo su D. Trumpo vyresniuoju sūnumi.
