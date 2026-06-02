Reaguodami į Teisingumo ministerijos sprendimus, LGBTQ+ aktyvistai surengs protesto akciją

Apie tai antradienį vykusioje spaudos konferencijoje pranešė žmogaus teisių gynėjai. Anot jų, Teisingumo ministerijos vadovybė sąmoningai vilkina procesus ir kursto homofobiją.
Akcijos organizatoriai pažymėjo, kad protesto akcija bus rengiama šeštadienį Vilniuje vyksiančių LGBTQ+ eitynių metu. Prie ministerijos planuojama išdėlioti rožinius trikampius – simbolius, kuriais nacistinėje Vokietijoje koncentracijos stovyklose buvo žymimi homoseksualūs žmonės.
„Tokiame priešiškame politiniame fone šių metų „LT Pride“ reikšmė ypač svarbi, todėl tikimės, kad 20 tūkst. LGBTQ+ bendruomenės narių ir juos palaikančiųjų birželio 6 d. žengs už europietiškas vertybes: žmogaus teisės nėra derybų objektas, o būtinų permainų vilkinimas yra pasirinkimas, už kurį teks atsakyti“, – antradienį spaudos konferencijoje kalbėjo Lietuvos gėjų lygos teisininkė Monika Antanaitytė.
Žmogaus teisių gynėjų pasipiktinimą sukėlė praėjusią savaitę viešai išsakyta teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės pozicija. Ministrė pareiškė, kad ministerija ketina skųsti teismo nutartį, kuria dėl nevykdomo sprendimo vienoje iš partnerystės registravimo bylų ministerijai skirta bauda.
R. Tamašunienė teigė sieksianti, kad teismas „konkretizuotų“, kaip tokie sprendimai turėtų būti įgyvendinami. Ministerija pareiškė mananti, jog šiuo metu partnerystės registravimas nėra įmanomas techniškai.
Partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu
ELTA primena, kad pernai balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso (CK) straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
Šiuo metu leidžiama lyčiai neutralią partnerystę registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
