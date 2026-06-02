STT: muitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika

Tarnybos vertintu projektu siūloma atsisakyti muitinės postų pareigūnų (išskyrus postų vadovus ir jų pavaduotojus) periodinio pareigų atlikimo vietos keitimo. Anot STT, projekto rengėjai šį sprendimą grindžia siekiu gerinti pareigūnų darbo sąlygas ir užtikrinti didesnį tarnybos sąlygų stabilumą.
„STT pažymi, kad muitinės postų pareigūnų veikla susijusi su fizine prekių kontrole, nuolatiniu kontaktu su verslo subjektais ir vežėjais bei reikšmingų sprendimų priėmimu. Dėl šių aplinkybių muitinės postų pareigūnų veikla laikytina aukštesnės korupcijos rizikos veikla“, – rašoma pranešime.
Tarnybos vertinimu, rotacija yra viena iš korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų susiformavimo riziką.
STT teigimu, nustatyta, kad galiojantis teisinis reguliavimas jau dabar suteikia Muitinės departamento vadovybei galimybę lanksčiai nustatyti muitinės postų pareigūnų rotacijos modelį. Tuo metu, kaip atkreipia dėmesį tarnyba, projekto aiškinamajame rašte nepateikta duomenų, kurie pagrįstų, jog pareigūnų darbo sąlygų gerinimo tikslai negalėtų būti pasiekti kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, peržiūrint rotacijos intensyvumą ar jos taikymo kriterijus, tačiau visiškai neatsisakant pačios rotacijos priemonės.
Pranešime taip pat pažymima, kad visiškai atsisakius rotacijos gali sumažėti muitinės vadovybės galimybės prevenciškai valdyti identifikuotas korupcijos rizikas. Taip pat atkreipiamas dėmesys į dabartinį geopolitinį kontekstą.
„Lietuvos muitinei tenka svarbus vaidmuo užtikrinant Europos Sąjungos taikomų sankcijų Rusijai ir Baltarusijai įgyvendinimą bei kontrolę. Sankcijų režimų taikymas didina neteisėto prekių judėjimo ir sankcijų apėjimo riziką, todėl, STT vertinimu, šiuo metu egzistuoja padidėjęs poreikis stiprioms korupcijos prevencijos priemonėms muitinės sistemoje“, – skelbia STT.
Tarnyba siūlo svarstyti, ar visiškas muitinės postų pareigūnų rotacijos instituto atsisakymas yra būtinas siekiant gerinti pareigūnų darbo sąlygas, atkreipiant dėmesį į korupcijos rizikos didesnę tikimybę.
Šį klausimą gegužės viduryje Seimo plenarinėje salėje kėlė ir liberalas Vitalijus Gailius. Jis žadėjo projekto priėmimo stadijoje teikti siūlymą, kad muitinės postų pareigūnų rotacija nebūtų panaikinta.
Tądien parlamentarai po svarstymo pritarė Muitinės departamento pertvarkai – numatoma departamentą pervadinti į Lietuvos muitinę ir optimizuoti institucijos struktūrą. Taip pat pritarta siūlymui keisti Muitinės departamento vadovo pareigų reikalavimus.
