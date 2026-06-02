T. Godliauskas palieka krašto apsaugos viceministro pareigas

Jis antradienį tai patvirtino naujienų agentūrai ELTA. Paskutinė jo darbo Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) diena – ketvirtadienis.
„Dėl priežasčių – kaip jau ir minėjau, aš pats inicijavau prašymą ministrui dėl darbo pabaigos. Abipusiu sutarimu mes sutarėme“, – Eltai antradienį sakė T. Godliauskas.
Pasak pareigas paliekančio viceministro, jis 28 metus įvairiose pareigose dirbo valstybei stiprindamas saugumą. Tą tęs ir toliau, tik kitomis formomis.
„Dabar irgi matau, kad mano veikla valstybei turbūt nenutrūks. Aš toliau planuoju tęsti savo darbus stiprinant valstybę kitose formose, ne valstybiniame, viešajame sektoriuje, bet dirbdamas kitur. Tikrai ne versle.
Mes čia daugiau šnekame apie tam tikrą pilietinę iniciatyvą, apie nevyriausybinių organizacijų sektorių, kur, aš manau, ir toliau norėsiu prisidėti prie valstybės saugumo, piliečių pasirengimo, mūsų organizacijų ir ūkio subjektų parengties“, – komentavo jis.
Ministras padėkojo už darbą
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas dėkojo T. Godliauskui už darbą visuotinės gynybos ir kibernetinio saugumo klausimais.
„Jis darbą baigia ketvirtadienį abipusiu sutarimu, savo realizaciją toliau mato nevyriausybiniame sektoriuje“, – teigė jis.
T. Godliauskas krašto apsaugos viceministru tapo 2024 metais, kai prisijungė prie tuometės ministrės Dovilės Šakalienės komandos. Jai pasitraukus iš pareigų ir krašto apsaugos ministro postą užėmus Robertui Kaunui, T. Godliauskas tęsė darbą.
Prieš tai jis dirbo prezidento Gitano Nausėdos patarėju nacionalinio saugumo klausimais.
T. Godliauskas KAM atsakingas už priimančiosios šalies paramą, mobilizaciją, rengimą pilietiniam pasipriešinimui, atsparumą hibridinėms grėsmėms, krizių valdymą ir civilinę saugą, kibernetinį saugumą, Šaulių sąjungą, krašto apsaugos sistemos įsigijimus, gynybos bei saugumo pramonės vystymą.
M. Sinkevičius apie T. Godliausko pasitraukimą iš KAM viceministrų: tai nėra partinė intervencija
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad krašto apsaugos viceministro Tomo Godliausko pasitraukimas iš pareigų nėra nulemtas politinės intervencijos siekiant į ministeriją sustatyti partinius žmones.
„Ne, tai yra darbinės aplinkybės. Robertas Kaunas jas, matyt, plačiau paaiškins. Tai nėra kažkokia politinė, partinė intervencija, kad mes turėtume turėti daugiau asmenų su partiniais bilietais. Ne čia yra ne tas atvejis“, – antradienį žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius.
Vis tik socialdemokratų lyderis svarsto, kad galbūt krašto apsaugos ministras R. Kaunas turėjo viceministrui ambicingesnių tikslų.
„Aš manau, kad T. Godliausko darbu ministras buvo patenkintas, bet, matyt, kad turėjo ambicingesnių kažkokių tikslų ir pasakys, kodėl tie pokyčiai vyksta. Ir manau, kad jis jau turi atradęs tinkamą asmenį ir jis nebus partinis“, – sakė jis.