VTEK: G. Grybauskas nesupainiojo interesų dėl Nacionalinės sporto tarybos įstatymo projekto

„Šiandien komisija atlikusi tyrimą konstatavo, kad švietimo, mokslo ir sporto viceministras G. Grybauskas nepažeidė Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo“, – antradienį žurnalistams teigė VTEK pirmininko pavaduotoja Virginija Aleksejūnė.
„Komisija vertino aplinkybes, kad jis, būdamas viceministru, dalyvavo rengiant Nacionalinės sporto tarybos įstatymo projektą, kuris buvo susijęs su jo buvusia darboviete, asociacija „Sportas visiems“, pristatė jį Seimo posėdyje. Komisija vertinimo metu (…) nagrinėjo, ar buvo kažkokių galiojančių ryšių su šia asociacija. Šie ryšiai jau buvo nutrūkę metų pradžioje, todėl to tiesioginio ryšio su asociacija (…) komisija nenustatė“, – aiškino ji.
Tyrimą dėl G. Grybausko veiklos VTEK nusprendė pradėti kovo mėnesį.
2025-aisiais Seime pristatytu įstatymo projektu siekiama Nacionalinei sporto tarybai suteikti galią priimti sprendimus dėl valstybės sporto politikos bei ją įgyvendinti. Skelbta, kad priėmus įstatymą, per Nacionalinę sporto tarybą į sprendimų priėmimą būtų labiau įtrauktos nevyriausybinės organizacijos, veikiančios sporto srityje.
Numatoma, kad kandidatus į tarybą rinktų įvairių sporto organizacijų, tarp jų – ir „Sportas visiems“, kur anksčiau dirbo ir pats G. Grybauskas, deleguoti asmenys.
VTEK teigimu, iki pradėdamas eiti viceministro pareigas, G. Grybauskas dirbo keliose nevyriausybinėse organizacijose: asociacijoje „Sportas visiems“, Lietuvos sporto draugijoje „Žalgiris“, Nacionaliniame judumo institute.
Kaip skelbta, apie planus jungti Nacionalinę sporto agentūrą su Nacionaline sporto taryba viceministras G. Grybauskas užsiminė dar praėjusių metų rugsėjo pradžioje.
Anot jo, toks sprendimas buvo priimtas, atsižvelgus į atliktų patikrinimų išvadas bei kilusį nepasitenkinimą dėl sporto politikos įgyvendinimo kokybės.