„Čekiukų“ byloje nuteistas Marijampolės vicemeras A. Visockis prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą

Šį prašymą Lietuvos apeliaciniam teismui per posėdį pirmadienį išdėstė vicemero advokatas.
„Išdėstėme prašymus: prašiau prie mano kliento bylos pridėti pirmadienį Generalinės prokuratūros paskelbtą pranešimą spaudai apie nepagrįstą praturtėjimą, ten daug didesnės sumos, negu Visockio byloje. Prašome pridėti, nes manome, kad nėra tokio nuoseklumo, nesuprantama, kodėl vienais atvejais keliamos baudžiamosios bylos, o kitais atvejais pinigai išieškomi civiline tvarka. Prašiau kreiptis į KT, nes tikiu, kad toks prašymas turi būti svarstomas“, – Eltai sakė vicemero advokatas Giedrius Danėlius.
Nagrinėjant šią bylą pirmosios instancijos Kauno apygardos teisme, advokatas prašė teismo kreiptis į KT ir nuspręsti, ar Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta nuostata, pagal kurią išmokos, skiriamos savivaldybės tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos, viešosios informacijos rengėjų teikiamų paslaugų, tarybos nario ataskaitų gamybos ir platinimo bei kitoms reglamente numatytoms išlaidoms apmokėti, kai jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, dydis, atsiskaitymo tvarka ir tinkamomis pripažintinų išlaidų baigtinis sąrašas nustatomi reglamente, neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam lygiateisiškumo principui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
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Kauno apygardos teismas pernai gruodį vicemerui skyrė 5 tūkst. eurų baudą bei taikė baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą trejus metus būti išrinktam, paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų renkamas ar skiriamas pareigas. Jeigu nuosprendis būtų įsiteisėjęs ir nebūtų apskųstas, vicemeras būtų netekęs pareigų.
Lietuvos apeliacinio teismo prašoma panaikinti šį nuosprendį ir vicemerą išteisinti.
Atstovaudamas politikams „čekiukų“ bylose advokatas G. Danėlius dažnai kelia klausimą, ar tarybos nario išlaidas numato ne įstatymas, o žemesnės galios aktas – reglamentas. Todėl prašoma ištirti, ar toks reguliavimas atitinka Konstituciją.
Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas A. Visockio byloje taip pat buvo gavęs advokato prašymą kreiptis į KT, bet jo netenkino.
Prokuratūra paskelbė apie naujus ieškinius civilinėse „čekiukų“ bylose
Generalinė prokuratūra pirmadienį paskelbė, kad teismui pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš Lazdijų, Rokiškio rajonų ir Marijampolės, Panevėžio miestų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas. Tyrimus atlikę teritorinių prokuratūrų Viešojo intereso gynimo skyriaus (VIGS) prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų beveik 38 tūkst. eurų.
Kauno apygardos prokuratūros VIGS vyriausiasis prokuroras civilinio proceso tvarka kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydamas priteisti iš Marijampolės savivaldybės tarybos nario Edmundo Razvicko beveik 12 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją šiam politikui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto buvo kompensuota daugiau kaip 10 tūkst. eurų vien už kuro įsigijimą. Kadencijos laikotarpiu E. Razvickas teikė įvairius čekius, susijusius su automobilio remontu, priežiūra, draudimu ir degalais. Tyrimo metu nustatyta, kad politikas už degalus atsiskaitė 11 skirtingų mokėjimo kortelių, o kompensacijai teikė kvitus už benzino ir dyzelino įsigijimą, nors jo naudojamas automobilis buvo varomas tik dyzelinu.
Marijampolės vicemeras A. Visockis pripažintas kaltu apgaule galėjęs užvaldyti 3,4 tūkst. eurų savivaldybės administracijos lėšų, jis pripažintas kaltu dėl visų pareikštų kaltinimų – sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo.
Advokatas G. Danėlius stebisi tokiais prokuratūros sprendimais.
„Vienur baudžiamieji procesai, kitur – civiliai. Pasigendam lygiateisiškumo“, – Eltai sakė advokatas.
G. Danėlius taip pat prašo į posėdį Lietuvos apeliaciniame teisme iškviesti ir kaip liudytoją apklausti Marijampolės savivaldybės darbuotoją.
Bylos nagrinėjimą teismas tęs spalį. Tuomet ir paaiškės, ar bus patenkinti advokato prašymai.
Teisėsaugos atlikto tyrimo duomenimis, vicemeras į ataskaitas įtraukė daugiau nei 20 kitų asmenų banko kortelėmis atliktus atsiskaitymus už kurą, nors realiai tokių išlaidų nepatyrė.
A. Visockis į savo ataskaitas įtraukė ir tuomečio Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus, dabartinio Seimo nario Karolio Podolskio kuro čekius. Tiek meras socialdemokratas Povilas Isoda, tiek A. Visockis juos pateikė savo išmokoms gauti.
K. Podolskis sako, kad čekius būstinėje laikė ir kiti partijos nariai.
Taip pat į A. Visockio ataskaitas buvo įtraukti atsiskaitymai už detales automobilio remontui. Tačiau, Specialiųjų tyrimo tarnybos (STT) tyrėjų manymu, šios detalės negalėjo tikti A. Visockio naudojamam automobiliui.