„Schema rėkte rėkia žodį kyšis“: S. Malinauskas pažvelgė į skandalingą Ž. Pinskuvienės bičiulių sėkmę

„Kol Živilė Pinskuvienė cirkinasi, mes ramiai pažiūrėkime į faktus ir skaičius. Kaip jau žinote, Širvintų rajono merės mama, kuri yra taip pat ir rajono tarybos narė, pusvelčiui (už 80 tūkst. eurų) įsigijo prabangų namą Palangoje iš verslininko Vilmanto Guobio“, – savo įrašą pradėjo S. Malinauskas.
Anot jo, šiam statybų verslo atstovui Širvintuose sekasi itin gerai.
„Artima draugystė su Ž.Pinskuvienės šeima, milijoniniai pirkimai, daugiau nei dvigubai išbrangstančios sutartys – apie visa tai jau papasakota“, – teigė tinklaraštininkas.
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S. Malinauskas atkreipė dėmesį į 2023 metų rugsėjo pabaigoje skelbtus konkursus kaimų gatvių apšvietimo modernizavimui ir juos laimėjusią įmonę „Vilmstata“.
„Priminsiu, kad „Vilmstata“ tai statybos įmonės, kuri mažai ką bendro su gatvių apšvietimu turi. Nepaisant to, ji su bendrove „Elektros zona“ laimi pirmąjį pirkimą Jaunimo ir Sodų gatvių apšvietimo modernizavimui už 237462.50 eurų. Tada laimi antrą pirkimą“, – faktus dėstė S. Malinauskas.
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Pasak autoriaus, ir kitose pirkimo dalyse konkurentai neturėjo jokių šansų.
„Konkurentai tyliai rūko kamputyje, nes „Vilmstata“ laimi ir trečią pirkimą Draugystės, Ateities, Sodžiaus, Žolynų gatvių apšvietimui modernizuoti už 251678.61 eurų“, – rašė visuomenės veikėjas.
Galiausiai paaiškėjo, kad ta pati įmonė susišlavė ir visus likusius to paties konkurso pirkimus.
„Įsiskaitykit įdėmiai, įmonė, kuri iš viso niekada nedalyvavo jokiame gatvių apšvietimo konkurse, Širvintų savivaldybėje laimi absoliučiai viską. Bendra laimėtų pirkimų suma 1 558 580.15 eurų“, – stebėjosi S. Malinauskas.
Tačiau tai, kaip paaiškėjo, buvo tik vienos dienos laimėjimai.
„Jūs manot, kad tai viskas? Nejuokaukit. 2023 m. rugsėjo 29 dieną skelbiamas konkursas [...] Šį kartą šeši atskiri pirkimai ir visuose savo konkurentus įveikia bei laimi „Vilmstata“ kartu su „Elektros zona“. Bendra pirkimų suma 1 907 789.71 eurų“, – toliau atskleidė autorius.
Konkursuose buvo atmetami net ir didžiulių, tarptautinių įmonių pasiūlymai.
„Ji įveikia tokius konkurentus kaip ATEA, kurios pasiūlymas atmetamas. Kad būtų aiškiau, UAB ATEA metinė apyvarta siekia 50 mln. eurų ir tai savo srities lyderė Baltijos šalyse, bet tai nieko nereiškia, kai konkuruoji su merės šeimos draugu“, – ironizavo S. Malinauskas.
Tinklaraštininkas paminėjo ir dar vieną, itin brangų projektą savivaldybėje.
„Neabejotinai, skandalingiausias yra daugiau nei dvigubai pabrangęs 4,6 mln. eurų Širvintų Šeimos, sporto ir laisvalaikio parkas. Kas jį stato? Jau net juokinga klausti, ar ne?“, – retoriškai klausė jis.
Visuomenės veikėjas piktinosi ne tik minima schema, bet ir pačių rinkėjų požiūriu į esamą situaciją.
„Nors tai per kilometrą smirdi korupcija, pati schema tiesiog rėkte rėkia žodį „KYŠIS“, Ž.Pinskuvienei pakanka savo rinkėjui parodyti gatvės apšvietimo stulpą ir paklausti: „Stovi?“ [...] Ir jos rinkėjas dėkoja, lankstosi, rankas bučiuoja net nesuprasdamas, kiek iš jo kišenės buvo pasisavinta, kad tas stulpas ar parkas atsirastų“, – apgailestavo S. Malinauskas.
Galiausiai S. Malinauskas metė tiesioginį iššūkį atsakingoms institucijoms.
„Tai rimtas išbandymas STT, VPT, FNTT, VMI, Konkurencijos tarybai, Generalinei prokuratūrai. [...] Dar daugiau, mes kalbame apie verslininką, kuris jau baustas už papirkinėjimą ir šiuo metu vėl figūruoja didelio masto ikiteisminiame tyrime“, – apibendrino S. Malinauskas, savo įrašą užbaigdamas žodžiais: „Ir tai dar ne viskas.“
Primename, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) gegužės 26 d. pradėjo informacijos patikslinimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos, savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių.
„Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), susipažinusi su „Delfi“ tyrimų žurnalisto Tomo Janonio ir tinklaraštininko Skirmanto Malinausko žurnalistinio tyrimo informacija dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos narės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių, gegužės 26 d. pradėjo informacijos patikslinimą“, – Eltai teigė STT Komunikacijos skyriaus viršininkė Renata Keblienė.
Pasak jos, jei įgyvendinant STT uždavinius būtų gauta faktinių duomenų, kurie turėtų būti vertinami baudžiamosios atsakomybės požiūriu, būtų sprendžiamas klausimas dėl sprendimo priėmimo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka – pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
Į teisėsaugą anksčiau trečiadienį pranešė kreipęsis ir Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė, jis teigė šią informaciją prašęs įvertinti ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT).
Portalo „Delfi“ žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog M. Gudonienė galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kaina įsigyti butą Kunigiškėse, kurį politikei pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės „Vilmstata“ savininkas Vilmantas Guobys.
„Jei tai, kas atrodo, kaip korupcinė schema – labai tikėtina ir yra korupcinė schema. Bet tą konstatuoti gali teisėsauga, todėl kreipiausi į FNTT bei STT“, – savo „Facebook“ paskyroje paskelbė M. Lingė.
Remdamasis pilietinės iniciatyvos „Viešpirkiai“ paskelbta informacija, politikas teigė, kad „Vilmstata“ laimėjo 2,4 mln. eurų vertės Širvintų rajono savivaldybės skelbtą konkursą, o vėliau sudarė papildomus susitarimus, dėl kurių darbai pabrango iki 4,6 mln. eurų.
Kaip skelbė „Delfi“, M. Gudonienė 2024 m. sausį pasirašė daugiau nei 97 kvadratinių metrų buto Kunigiškėse pirkimo sutartį, šio buto statytojai, kaip skelbta, buvo trys fiziniai asmenys – verslininkas Vilmantas Guobys, jo sutuoktinė ir dar vienas fizinis asmuo.
Vėliau remdamasi Registrų centro duomenimis portalas paskelbė, kad už butą politikė sumokėjo 80 tūkst. eurų – kvadratinis metras vietos politikei kainavo 824 eurus, nors skelbimų portaluose vidutinės nekilnojamojo turto kainos Palangoje, anot „Delfi“, yra gerokai didesnės.
Skirmantas MalinauskasŠirvintų rajono savivaldybėŽivilė Pinskuvienė
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