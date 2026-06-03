A. Veryga: manau, kad pagrindų M. Garbačiauskaitės-Budrienės atleidimui yra daugiau nei pakankamai

„Manau, kad pagrindų (M. Garbačiauskaitės-Budrienės – ELTA) atleidimui yra daugiau nei pakankamai“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė A. Veryga.
Kaip skelbta, antradienį Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas. Už projektą balsavo 77 Seimo nariai, prieš 1, susilaikiusių nebuvo. Parlamento opozicijos atstovai nusprendė nedalyvauti balsavime.
Įstatymo pataisas paruošė Seimo pirmininko Juozo Oleko vadovaujama darbo grupė. Vėliau projektas buvo pakoreguotas Seimo Kultūros komitete.
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Naujajame įstatymo projekte atsiras LRT misijos apibrėžimas, numatyti pokyčiai Taryboje, Valdybos atsiradimas, pakeitimai dėl generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko.