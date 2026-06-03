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A. Veryga: manau, kad pagrindų M. Garbačiauskaitės-Budrienės atleidimui yra daugiau nei pakankamai

2026 m. birželio 3 d. 08:33
Seimui antradienį priėmus Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) valdyseną keičiančias įstatymo pataisas, kuriose apibrėžti ir pakeitimai dėl generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga tikina, jog dabartinės visuomeninio transliuotojo vadovės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės atleidimui pagrindo yra daugiau nei pakankamai.
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„Manau, kad pagrindų (M. Garbačiauskaitės-Budrienės – ELTA) atleidimui yra daugiau nei pakankamai“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė A. Veryga.
Kaip skelbta, antradienį Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas. Už projektą balsavo 77 Seimo nariai, prieš 1, susilaikiusių nebuvo. Parlamento opozicijos atstovai nusprendė nedalyvauti balsavime.
Įstatymo pataisas paruošė Seimo pirmininko Juozo Oleko vadovaujama darbo grupė. Vėliau projektas buvo pakoreguotas Seimo Kultūros komitete.
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Aurelijus VerygaLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)Monika Garbačiauskaitė - Budrienė
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