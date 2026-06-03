Debilu K. Vilkauską pavadinusiam V. Juozapaičiui – etikos sargų kirtis

„Seimo narys Vytautas Juozapaitis, 2026 m. balandžio 22 d. viešo Kultūros komiteto posėdžio metu pavartojęs žeminantį ir įžeidžiantį pasisakymą „debile“, pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio (…) punktuose įtvirtintus pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo, pavyzdingumo bei atsakomybės principus“, – teigiama Etikos ir procedūrų komisijos trečiadienį priimtoje išvadoje.
Už tokį sprendimą balsavo 7 komisijos nariai, 1 susilaikė.
Kaip skelbta, tyrimas dėl Seimo Kultūros komiteto posėdžio metu įvykusio incidento pradėtas gegužės pradžioje.
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Vykstant visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymui, balandžio pabaigoje surengto posėdžio metu opozicijai priklausantys parlamentarai pasipiktino, jog Kultūros komiteto pirmininkas esą vienašališkai nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus diskusijai, V. Juozapaitis K. Vilkauską pavadino „debilu“.
Tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė. Be to, parlamentaras tvirtino, jog įžeidimas nebuvo skirtas asmeniškai K. Vilkauskui, esą tai tebuvo emocinė reakcija.
Visgi pats Kultūros komiteto pirmininkas dėl tokio epiteto kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. Skundą dėl šio incidento buvo pateikęs ir „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Seimo Etikos ir procedūrų komisijaKęstutis VilkauskasVytautas Juozapaitis
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