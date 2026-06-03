Etikos sargų akiratyje – L. Kasčiūnas: pradėtas tyrimas dėl jo socialinio tinklo įrašo

Į etikos sargus dėl to pirmadienį kreipęsis socialdemokratas Laurynas Šedvydis pažymėjo, jog su kraštutinės dešinės, skustagalvių ir neonacių aplinkomis Europoje siejama frazė laikoma seno antirasistinio šūkio „Good Night White Pride“ iškraipymu, nukreiptu prieš antifašistus, antirasistus ir politinę kairę.
„Tokie šūkiai ir simboliai kraštutinės dešinės internetinėse erdvėse neretai naudojami kaip smurto prieš ideologinius oponentus normalizavimo ar skatinimo forma“, – teigiama parlamentaro kreipimesi į parlamento etikos sargus.
Socialdemokratas taip pat akcentavo, jog L. Kasčiūnas nėra privatus asmuo, dirba Seime, tad jo elgesiui ir pasisakymams esą turėtų būti taikomi aukštesni standartai.
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„L. Kasčiūnas nėra privatus asmuo. Jis yra Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs krašto apsaugos ministras, vienos didžiausių šalies politinių partijų pirmininkas, viešai aktyviai dalyvaujantis politinėse diskusijose nacionalinio saugumo, demokratijos, visuomenės susitelkimo ir valstybės atsparumo klausimais. Todėl jo viešai skelbiami įrašai turi būti vertinami ne tik kaip asmeninė nuomonė, bet ir kaip valstybės politiko viešo elgesio dalis“, – pažymėjo L. Šedvydis.
„Valstybės politikas savo viešu elgesiu privalo laikytis aukštesnių atsakomybės, padorumo ir pavyzdingumo standartų. Viešas su kraštutine dešine siejamo šūkio naudojimas gali būti suprastas kaip kraštutinės dešinės simbolikos normalizavimas, jos perkėlimas į pagrindinę politinę erdvę ir politinių oponentų demonizavimas. Toks elgesys kelia abejonių dėl Seimo nariui keliamų etikos standartų laikymosi ir gali kenkti tiek paties Seimo nario, tiek Lietuvos Respublikos Seimo reputacijai bei autoritetui“, – teigė jis.
Savo ruožtu L. Kasčiūnas Eltai savaitės pradžioje teigė nemantis, jog padarė kažką blogo.
„Aš politinės dešinės atstovas. Pasakyti, kad nesukite į kairę, man atrodo, yra visiškai normalu. O kad kažkas sako ar interpretuoja – čia ne mano reikalas. Mano reikalas yra pasiūlyti skaityti iš esmės, o iš esmės yra tiesiog „nesuk į kairę, rinkis dešinės kelią“, – tuomet Eltai sakė L. Kasčiūnas.
Už sprendimą pradėti tyrimą balsavo 7 Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nariai. Išvadas parengti pavesta Domui Griškevičiui ir Daivai Žebelienei.