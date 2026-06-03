G. Nausėda su Slovėnijos premjeru aptarė ES saugumą bei paramą Ukrainai

Prezidentas pristatė pagrindinius Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai prioritetus. Pasak jo, Lietuva sieks stiprinti ES vienybę, saugumą ir gynybą.
„Lietuva pirmininkaudama ES Tarybai ypatingą dėmesį skirs Europos saugumo ir gynybos stiprinimui, visapusei paramai Ukrainai, ES plėtrai ir konkurencingumui, vidaus saugumo stiprinimui, visuomenių atsparumui, istorinei atminčiai bei ilgalaikiams demografiniams iššūkiams“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.
Kalbėdamas apie būsimą ES biudžetą, prezidentas pabrėžė, kad jis turi atliepti geopolitinius iššūkius.
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„Turime užtikrinti adekvatų finansavimą gynybai, kariniam mobilumui, kritinei infrastruktūrai ir konkurencingumui, kartu išsaugodami stiprią sanglaudos ir bendrąją žemės ūkio politiką“, – pabrėžė šalies vadovas.
Prezidentas taip pat akcentavo būtinybę stiprinti transatlantinį ryšį ir bendradarbiavimą su NATO.
„Stiprus transatlantinis ryšys išlieka mūsų kolektyvinio saugumo pagrindu. Turime toliau stiprinti NATO atgrasymą ir gynybą, didinti investicijas į saugumą bei išlaikyti tvirtą transatlantinę vienybę“, – teigė prezidentas.
Be kita ko, šalies vadovas susitikime pažymėjo ir paramos Ukrainai svarbą. Jo teigimu, nuosekli parama nuo Rusijos agresijos besiginančiai šaliai turi išlikti vienu svarbiausių Europos prioritetų.
„Rusija ir toliau imituoja derybas, todėl vienintelis kelias į teisingą ir tvarią taiką yra didesnis spaudimas agresoriui ir ilgalaikė karinė, finansinė bei politinė parama Ukrainai“, – pabrėžė G. Nausėda, kartu akcentuodamas būtinybę stiprinti ir sankcijų politiką Rusijos atžvilgiu.
Kaip skelbta, šalies vadovas G. Nausėda šią savaitę lankosi Vakarų Balkanų valstybėse, kur su regiono ir Europos Sąjungos (ES) lyderiais ketina aptarti saugumo, stabilumo bei ES plėtros klausimus.
Gitanas NausėdaSlovėnijaparama Ukrainai
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