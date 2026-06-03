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G. Nausėda teikia Seimui M. Augustinavičienės kandidatūrą į VERT narius

2026 m. birželio 3 d. 14:53
Šalies vadovas Gitanas Nausėda Seimui teikia Medeinos Augustinavičienės kandidatūrą į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) narius.
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Prezidentas trečiadienį pasirašė tą numatantį dekretą, pranešė Prezidentūra.
Šalies vadovas iš naujosios VERT narės tikisi vartotojų, ypač pažeidžiamų jų grupių, interesų apsaugos užtikrinimo, efektyvaus ir subalansuoto energetikos, vandentvarkos, atliekų sektoriuose veikiančių ūkio subjektų reguliavimo, administracinės naštos mažinimo bei inovacijų diegimo.
Pasak G. Nausėdos, sparčiai besikeičiančiame energetikos sektoriuje reguliatoriaus vaidmuo yra svarbus siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp vartotojų interesų apsaugos ir tvarios vietinės elektros gamybos.
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M. Augustinavičienė anksčiau dirbo Ryšių reguliavimo tarnyboje, Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje, o nuo 2019 metų ėjo Konkurencijos tarybos narės pareigas.
VERT yra nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą, prižiūrinti energetikos sektorių bei ginanti vartotojų teises ir teisėtus interesus.
Gitanas NausėdaValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)

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